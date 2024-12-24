И другие официальные лица: как прошло послание губернатора Беспрозванных (фото)

Во вторник, 24 декабря, в большом зале БФУ им. И. Канта состоялось расширенное заседание Законодательного собрания Калининградской области, в ходе которого губернатор Алексей Беспрозванных озвучил своё послание об основных направлениях деятельности правительства на ближайшие пять лет и назвал пять основных приоритетов развития региона. Таковыми, по его мнению, должны стать безопасность, экономика, семья, комфортная среда, справедливое территориальное развитие.



Послание губернаторы зачитывают раз в пять лет — после выборов. В прошлый раз депутаты слушали послание Антона Алиханова в 2022 году. На этот раз публика собралась заслушать обещания Алексея Беспрозванных. Губернатор, в отличие от предшественника, не стал делать акцент на отношениях с ближайшими соседями и инвестициях, которые планируется вложить в застройку побережья (о чём говорил Антон Алиханов два года назад). Но озвучил довольно фантастические амбиции — увеличить в два раза ВРП к 2030 году, оценивать работу власти «через удовлетворенность человека», обеспечить «справедливое и равномерное территориальное развитие Калининградской области» и так далее.

В свою очередь, глава регионального Союза промышленников и предпринимателей Андрей Романов (слышавший ранее послания трёх предшественников Беспрозванных) высказался, что решать амбициозные задачи по удвоению ВРП предстоит предпринимательскому сообществу, но ему нужна поддержка в решении проблем с логистикой, а также модернизация федерального закона «Об Особой экономической зоне», а сенатор Александр Шендерюк-Жидков рассказал, что работа над поправками в закон уже идёт, и очертания проекта будут видно после новогодних праздников.

На торжественном мероприятии побывали и другие официальные лица, за которыми следила фотокорреспондент «Нового Калининграда Юлия Власова.