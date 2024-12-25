ЦБ: в ноябре инфляция в Калининградской области оставалась выше среднероссийской

Годовая инфляция в Калининградской области в ноябре 2024 года уменьшилась до 9,66% после 9,86% в октябре. В Центробанке это объясняют расширением предложения ряда продуктов питания и охлаждением спроса на отдельные непродовольственные товары.

Инфляция в регионе осталась выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,61%) и в целом по стране (8,88%). Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре снизился до 11,05% после 11,17% месяцем ранее.

В ноябре благодаря расширению предложения подешевели в годовом выражении яйца, замедлился рост цен на мясо птицы, отметили в ЦБ. Российские, в том числе калининградские, птицефабрики нарастили производство по сравнению с прошлым годом. Тогда из-за вспышек птичьего гриппа в некоторых регионах страны снизилось куриное поголовье и заметно сократилось предложение куриного мяса и яиц. В этом году эпизоотическая ситуация была стабильной.

В Центробанке также сообщили о замедлении годового роста цен на макароны и крупы. В частности, уменьшился годовой темп прироста цен на рис. Этому способствовало увеличение урожая риса в России в этом году. Кроме того, его предложение расширилось и на мировом рынке, так как один из основных мировых производителей снял ограничения на поставки.

Цены на макаронные изделия в ноябре в годовом сопоставлении тоже росли медленнее, чем в предыдущем месяце. Их предложение выросло в том числе благодаря тому, что калининградский производитель макарон начал поставлять свою продукцию в торговые сети региона.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре уменьшился и составил 5,95% после 6,66% в октябре. Склонность жителей региона к сбережению увеличилась из-за повышения привлекательности банковских вкладов. Это привело к охлаждению спроса на отдельные товары длительного пользования. При этом предложение ряда непродовольственных товаров в регионе сохранялось на высоком уровне. В результате в годовом выражении, по данным ЦБ, подешевели смартфоны, замедлился годовой рост цен на легковые автомобили.

Годовой прирост цен на услуги в ноябре повысился до 13,67% после 12,93% в октябре.

Ускорился годовой рост цен на услуги сотовой связи. В основном это связано с повышением затрат операторов на обновление оборудования и оплату труда сотрудников.

Издержки парикмахерских и салонов красоты также увеличились. В частности, подорожали расходные материалы и повысилась арендная плата за помещения. Как следствие, годовой рост цен на услуги парикмахерских (в том числе на маникюр и мужскую стрижку) ускорился.