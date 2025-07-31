Власти Кипра одобрили перерегистрацию Ozon в САР на Октябрьском острове

Маркетплейс Ozon получил согласие Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности Кипра на редомициляцию в Россию. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идёт о редомициляции кипрской Ozon Holdings Limited. В конце декабря 2024 года акционеры компании утвердили решение о её «переезде» в САР Калининградской области, где она продолжит деятельность как МКПАО «Озон». Ранее сообщалось, что процесс «переезда» должен завершиться до конца 2025 года, по итогам процесса акции МКПАО будут торговаться на Мосбирже.

Кроме того, на 1 сентября запланировано внеочередное собрание акционеров, в повестку которого будут вынесены «юридические вопросы, необходимые для завершения процесса редомициляции»: утверждение новой организационно-правовой формы компании в РФ, определение размера её уставного капитала, утверждение устава, предоставление совету директоров полномочий на осуществление определённых действий, связанных с редомициляцией.