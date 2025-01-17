Калининградстат: в 2024 году сильнее всего выросли цены на сливочное масло

На первом месте в списке самых подорожавших за 12 месяцев продуктов оказалось сливочное масло, выросшее в цене на 48,98%. Такие данные приводит Калининградстат.



Цена за килограмм сливочного масла в декабре 2024 года составила 1 261,95 руб. Вторую позицию занимает белокочанная капуста (+ 46,54%). Картофель на третьем месте (+ 33,81%), на четвёртом — свежие огурцы (+ 30,85%). Далее — икра лососёвых рыб (+ 30,31%).

В списке продовольственных товаров, ставших в декабре 2024 года дешевле по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на первом месте находится крупа гречневая-ядрица (- 13,66%), на втором — жевательная резинка (- 3,19%), на третьем — зелёный чай (- 1,00%). Далее мороженые кальмары (- 0,49%).

В ноябре же в списке самых подорожавших продуктов по сравнению с прошлым годом оказались овощи. Сливочное масло тогда было на четвертом месте.

Выше официальной инфляции: как изменились цены на продукты в Калининграде за год