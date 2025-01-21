Беспрозванных указал, по кому бьют паузы в выделении транспортной субсидии

Сбои в выделении транспортной субсидии, которую получают перевозчики, приводят к моментальному увеличению стоимости продуктов в калининградских магазинах, а также оказывают давление на строительную отрасль. Таким наблюдением поделился с подчиненными в ходе оперативного совещания 20 января губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Мы не раз уже подходили к вопросу связи экономики с зависимостью от транспортных субсидий, — сообщил он, обращаясь к министру экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Веронике Лесиковой. — Мы в прошлом году видели, что у нас есть сбои, связанные с моментом выделения субсидий до доведения их до конкретных транспортных компаний, которые в дальнейшем влияют на стоимость перевозки той или иной продукции уже и в том числе для населения, так и для экономического сектора, для стройки».

Глава региона попросил взять под контроль этот вопрос и оперативно указывать на проблемы на комиссии, специально созданной для этих целей.

«В 2025 году мы должны отработать полностью, чтобы процесс предоставлений [субсидии] был непрерывный, чтобы таких пауз не возникало, — добавил губернатор. — Потому что иначе и бизнесу сложно планировать, и я вижу это просто по продуктам по определённым для населения. Как только у нас пауза с транспортной субсидией, естественно, цены на продукты, которые завозятся морским транспортом, начинают расти. Это нужно исключить в этом году точно».

Напомним, что в середине октября 2024 года Росморречфлот распределил и довел до 16 компаний субсидии на обеспечение льготного тарифа на морские перевозки грузов по калининградскому направлению. Средства в объеме 2,3 млрд рублей распределены между ЗАО «НТ Бункеринг», ООО «Первый калининградский терминал», ООО «Алгоритм Групп», АО «Совфрахт», ООО «Универсальная транспортная группа», ООО «Морская линия», ООО «Калининградское морское пароходство», ООО «Скадар», ООО «Нафтранс», ООО «Пеленг», ООО «Нефтегаз Калининград», ООО «Алевро», ФГУП «Росморпорт», ООО «ППЖТ-Сервис», ООО «ОБЛ-Шиппинг» и АО «Северное морское пароходство».

О том, что Калининградская область рассчитывает на выделение дополнительных 2,8 млрд рублей субсидий на морские перевозки в регион и обратно, глава региона Алексей Беспрозванных сообщал в июне того же года. В начале сентября сообщалось о том, что субсидии не были доведены до компаний.