AmberForum Калининградского янтарного комбината «переезжает» в Подмосковье

Международный экономический форум AmberForum, организатором которого является Калининградский янтарный комбинат, в этом году переезжает из Светлогорска в Подмосковье. Это позволит повысить эффективность бизнеса и как минимум в двое увеличить количество компаний-участников. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

AmberForum 2025 пройдет с 5 по 8 июня в парке «Патриот». «Для нас важно, что новая площадка расположена в одном из самых логистически развитых мест страны. Это устранит фактор анклавности предыдущей площадки, повысит доступность форума и эффективность бизнес-коммуникаций как на российском, так и на международном уровнях. Также размер площадки позволит не ограничивать количество экспонентов единственной в России специализированной выставки изделий из янтаря, которая является частью форума. В Светлогорске свой продукт могли представить только 35 переработчиков янтаря. При этом желающих было как минимум в два раза больше. Уверены, что в этом году мест хватит всем», — пояснил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Выбор места проведения также обусловлен концепцией форума. Тематика этого года будет связана со знаковой для страны датой — 80-летием Великой Победы. Слоган созвучен с историей развития предприятия: «Янтарная сила России: от Победы к победам». В рамках AmberForum 2025 пройдут традиционные аукционы самородков, инклюзов и редких камней в форме капли, модные показы аксессуаров и одежды с янтарем, выставка изделий от переработчиков солнечного камня. Также запланированы деловые сессии, на которых представители органов власти, бизнес-сообществ, науки, моды и культуры смогут проработать актуальные вопросы дальнейшего развития отрасли.