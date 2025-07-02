Янтарный комбинат выставил на аукцион уникальные самородки и инклюзы (фото)

Янтарный комбинат представил лоты для единственного в мире аукциона редкого янтаря. Среди редких видов солнечного камня будут представлены самородки весом более килограмма, инклюзы с включениями флоры и фауны, а также каплевидный янтарь — живица древних реликтовых деревьев, застывшая в момент истечения и дошедшая до наших дней в форме капли. Их общая стартовая стоимость составит 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Торги пройдут 2 августа на ВДНХ в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25, на котором комбинат выставит 51 лот. Возраст всех экземпляров составляет 35-40 млн лет. Камни добыли в Приморском карьере за последние 13 лет.

«Аукцион уникального янтаря всегда вызывает большой интерес со стороны покупателей и наблюдателей. Это не только красивое и захватывающее событие, но и важный вклад в экономику. Торги помогают определить реальную стоимость редких находок, привлекают внимание коллекционеров и поддерживают интерес к российскому янтарю за рубежом. Мы проводим аукционы на форуме каждый год и видим, как меняется стартовая цена — по некоторым лотам она может вырасти в десятки раз. Так, на прошлом AmberForum инклюз с фрагментом доисторического листочка подорожал с 20 тысяч до 415 тысяч рублей», — рассказал руководитель службы реализации янтарного сырья Максим Ломакин.

Стартовая стоимость каждого лота определяется специалистами комиссионно. На цену влияют вес, цвет, форма, целостность камня и наличие у него трещин, раковин или впадин. Самым дорогим на старте торгов станет лот № 15 — самородок «Битлз» весом 1,6 кг. Борьба за него начнется с 750 тысяч рублей. Среди инклюзов самым большим и дорогим будет лот № 32 — янтарь, внутри которого находятся 15 насекомых. Первоначальная цена камня с фрагментами фауны составит 50 тысяч рублей. Среди каплевидного янтаря один из самых ценных экземпляров — капля весом 51 грамм и стоимостью 80 тысяч рублей. Такие крупные образцы добывают не чаще раза в год.

Кроме того, среди аукционных камней будут представлены несколько уникальных образцов. Это самородок «Сувенир Балтики» — самый крупный из выставленных на торги. Его вес больше двух килограммов. Среди инклюзов стоит отметить самоцвет с доисторическим тараканом (лот № 50) и прозрачный янтарь с хвойными иголками внутри (лот № 35), который был обнаружен во время сортировки в начале этого года.

Напомним, что в прошлом году на аукцион было выставлено 40 лотов общим весом около 260 граммов на сумму 1,185 млн рублей. Из них продано 35, итоговая сумма, вырученная на аукционе, превысила 1,6 млн рублей, что на 136% выше стартовой.

В начале 2025 года стало известно, что международный экономический форум AmberForum, организатором которого является Калининградский янтарный комбинат, переезжает из Светлогорска в Подмосковье. По словам пресс-службы предприятия, ​​это позволит повысить эффективность бизнеса и как минимум вдвое увеличить количество компаний-участников.