В Калининграде готовятся спустить на воду крупнейший рыболовный траулер

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» планируют спустить на воду большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) «Виктор Гаврилов». Церемония намечена на 31 января 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Судно, как сообщается, станет крупнейшим из строящихся в настоящее время на российских верфях. В церемонии спуска на воду планируют принять участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, глава Камчатского края Владимир Солодов, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Траулер «Виктор Гаврилов» проекта 5670FT — самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях. Водоизмещение судна составляет 14 210 тонн, длина — 121 м, экипаж — 148 человек.

Траулер предназначен для лова пелагических пород рыб, а также для использования в качестве плавбазы для переработки рыбы. На борту судна собираются разместить орудия лова, рыбоперерабатывающее оборудование и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Предполагается, что рыбоперерабатывающая фабрика сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел планируют вести в северо-западной части Тихого океана.

В настоящее время на судне уже смонтированы носовые и кормовые подруливающие устройства, валолиния, погружено крупногабаритное оборудование, отработаны помещения на конструктивность, смонтирована донно-бортовая арматура.

В 2023 году сроки строительства траулера «Виктор Гаврилов» сдвинулись из-за проблем, возникших с иностранным проектантом — компанией «Вяртсиля Восток».