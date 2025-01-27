В Калининграде готовятся спустить на воду крупнейший рыболовный траулер

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На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» планируют спустить на воду большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) «Виктор Гаврилов». Церемония намечена на 31 января 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Судно, как сообщается, станет крупнейшим из строящихся в настоящее время на российских верфях. В церемонии спуска на воду планируют принять участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, глава Камчатского края Владимир Солодов, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

Траулер «Виктор Гаврилов» проекта 5670FT — самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях. Водоизмещение судна составляет 14 210 тонн, длина — 121 м, экипаж — 148 человек.

Траулер предназначен для лова пелагических пород рыб, а также для использования в качестве плавбазы для переработки рыбы. На борту судна собираются разместить орудия лова, рыбоперерабатывающее оборудование и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Предполагается, что рыбоперерабатывающая фабрика сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел планируют вести в северо-западной части Тихого океана.

В настоящее время на судне уже смонтированы носовые и кормовые подруливающие устройства, валолиния, погружено крупногабаритное оборудование, отработаны помещения на конструктивность, смонтирована донно-бортовая арматура.

В 2023 году сроки строительства траулера «Виктор Гаврилов» сдвинулись из-за проблем, возникших с иностранным проектантом — компанией «Вяртсиля Восток».

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