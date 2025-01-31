В Калининграде спущен на воду крупнейший в России рыболовный траулер (фото)

В Калининградской области спущен на воду крупнейший в России рыболовный траулер «Виктор Гаврилов», который строится на ПСЗ «Янтарь» по заказу камчатского рыбколхоза имени Ленина в рамках программы инвестквот. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.

«На сегодняшний день это самый крупный рыболовный траулер из строящихся на российских верфях. Технические характеристики судна обеспечат безопасность мореплавания, эффективность и экологичность промысла и производства продукции, а также комфортные условия труда и отдыха экипажа», — отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Сейчас на судне собраны носовые и кормовые подруливающие устройства, валолиния, погружено крупногабаритное оборудование, отработаны помещения на конструктивность, смонтирована донно-бортовая арматура. Сдача траулера запланирована на февраль 2026 года.

Напомним, траулер «Виктор Гаврилов» проекта 5670FT — самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях. Водоизмещение судна составляет 14 210 тонн, длина — 121 м, экипаж — 148 человек. Оно предназначено для лова пелагических пород рыб, а также для использования в качестве плавбазы для переработки рыбы. На борту судна собираются разместить орудия лова, рыбоперерабатывающее оборудование и морозильные трюмы для хранения готовой продукции. Предполагается, что рыбоперерабатывающая фабрика сможет выпускать готовые консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел планируют вести в северо-западной части Тихого океана.

В 2023 году сроки строительства траулера «Виктор Гаврилов» сдвинулись из-за проблем, возникших с иностранным проектантом — компанией «Вяртсиля Восток».