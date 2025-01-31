Эксперты: инфляция последних лет связана с избытком денежной массы

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Рост инфляции, который отмечается в России с 2020 по 2024 годы, связан с ускорением темпов роста денежного предложения. Как пишут «Ведомости», такие выводы сделали авторы статьи «Причины повышенной инфляции в российской экономике», опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

«Эксперты считают, что основной вклад в рост денежной базы в последние годы внесли операции со средствами фонда национального благосостояния (ФНБ), которые были стерилизованы с лагом в год (58% роста денежной базы), а также кредитование Банком России коммерческих банков (36%)», — пишет издание.

Также, по мнению ученых, увеличению денежной базы способствовало ускорение кредитования. Дополнительным фактором ускорения инфляции авторы исследования называют увеличение размера дефицита федерального бюджета на 0,6% ВВП, анонсированное Минфином России в конце сентября 2024 года. Проинфляционное влияние оказало также ослабление рубля, говорится в исследовании.

Годовая инфляция в Калининградской области в декабре, по данным Росстата, повысилась и составила 10,35% после 9,66% в ноябре. Этот показатель выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (9,26%) и по России в целом (9,52%), говорится в информационно-аналитическом комментарии об инфляции за декабрь отделения Банка России в Калининградской области.




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