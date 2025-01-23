ЦБ о подорожании продуктов: производители переносят в цены возросшие издержки

ЦБ о подорожании продуктов: производители переносят в цены возросшие издержки
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Инфляция

Годовая инфляция в Калининградской области в декабре, по данным Росстата, повысилась и составила 10,35% после 9,66% в декабре. Этот показатель выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (9,26%) и по России в целом (9,52%), говорится в информационно-аналитическом комментарии об инфляции за декабрь отделения Банка России в Калининградской области.

Основными причинами ускорения инфляции в регионе Центробанк называет увеличение издержек производителей и поставщиков, сокращение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, а также ослабление рубля.

В декабре 2024 года цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 12,40% после 11,05% в ноябре. «Предприятия животноводческой отрасли продолжили переносить возросшие издержки в цены. У производителей и переработчиков выросли затраты на сырье, корма, ветеринарные препараты, упаковку и логистику. Это привело к тому, что мясная и молочная продукция дорожала ускоренными темпами», — отмечается в комментарии. Цены на мясо птицы, свинину, мясные полуфабрикаты, молоко, кисломолочные продукты, а также сыры и сливочное масло в декабре в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в предыдущем месяце.

В декабре также подорожали в годовом выражении яйца из-за того, что у региональной птицефабрики выросли издержки на логистику и оплату труда сотрудников из-за дефицита кадров.

Также, как отмечает Центробанк, в 2024 году предложение рыбы и рыбных продуктов в целом по стране уменьшилось из-за снижения объема вылова и переработки рыбы. При этом выросли издержки рыбодобывающих компаний, в том числе на оплату труда сотрудников и техническое обслуживание судов. В результате годовой рост цен на рыбопродукты в декабре 2024 года ускорился.

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