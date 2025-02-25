Литовские энергетики начали демонтаж опор ЛЭП у границы с Калининградской областью

Литовские энергетики начали демонтаж линий электропередачи в направлении Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики соседней республики Жигимантаса Вайчюнаса. По его словам, литовский системный оператор Litgrid начал демонтаж опор линии 330 кВ между Круонисской ГАЭС и Советском. Отмечается, что это первая линия электропередачи, участок которой будет демонтирован после синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

«Мы продолжаем работу по синхронизации — начинаем демонтаж ненужной инфраструктуры, — передает информагентство словам Вайчюнаса. — Оборудование в хорошем состоянии, мы передадим его Украине. Вопросы защиты нашей энергетической инфраструктуры также остаются приоритетными в связи с усилением гибридных угроз и нарушением работы межгосударственной инфраструктуры в регионе».

Руководитель Litgrid Рокас Масюлис отметил, что демонтаж опор ЛЭП в течение ближайших полутора лет поможет освободить более 900 га площади, «которая до сих пор находилась в зонах защиты линий электропередачи».

Провода между опорами на четырех линиях 330 кВ, использовавшиеся для энергоперетоков с Калининградской областью и Белоруссией, были демонтированы 10 февраля, сразу после отключения от БРЭЛЛ и синхронизации литовской энергосистемы с континентальной Европой. Демонтаж двух трансграничных двухцепных линий (Битенай — Советск, Круонийская ГАЭС — Советск и Игналинская АЭС — Поставы) будет осуществлён в ближайшие два месяца.

Планируется, что полный демонтаж всех линий с Калининградской областью (среди них также Пагегяй — Советск I, Пагегяй — Советск II и Кибартай — Нестеров) будет осуществлен к концу третьего квартала 2026 года.

Напомним, что 8 февраля этого года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме.

«После выхода Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ калининградская энергосистема с 8 февраля функционирует на собственных ресурсах, то есть автономно. Фактически это новая схема энергоснабжения. <...> Энергосистема региона работает в штатном режиме, обеспечивается снабжение всех потребителей», — отметили в пресс-службе облправительства.