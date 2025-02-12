Руководитель ТИЦ: некоторые туристы ищут в Калининграде Несвижский замок

Проблема нестыковки ожидания и реальности и, как следствие, негативные отзывы о регионе есть в каждом туристическом сезоне. По мнению руководителя регионального Туристко-информационного центра Галины Офицеровой, сезон 2025 года не станет исключением. Об этом Офицерова рассказала «Новому Калининграду», комментируя перспективы отрасли.

«Знают ли туристы, которые собираются в Калининградскую область, что море у нас прохладное? У нас был случай, когда люди звонили и говорили, что приехали в Зеленоградск и не могут найти свою гостиницу. А потом оказывается, что гостиницу они забронировали в Зеленограде Московской области», — отметили Галина Офицерова.

Также, по словам руководителя ТИЦ, некоторые туристы верят фотографиям зарубежных замков, размещенных в публикациях людей, «которые считают себя экскурсоводами». «При этом ни образования, ни аттестации гидов-экскурсоводов у этих людей нет, а есть искаженные данные и яркие фотографии для привлечения внимания, — рассказала эксперт. — Потом эти горе-туристы приходят к нам в ТИЦ в поисках на территории области Кронборгского (замок в Дании — прим. „Нового Калининграда“) или Несвижского (находится в Минской области Беларуси — прим. „Нового Калининграда“) замка. То есть вот настолько бывают невнимательны. Вероятно, о температуре воды в Балтийском море такие туристы думают в последнюю очередь. Главное — есть море! Значит, по их мнению, можно купаться и загорать».

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на аналитиков, что Калининград занял четвёртое место в перечне самых востребованных туристических направлений в 2025 году. Заинтересованность в посещении Калининградской области изъявили 7% от всех респондентов. Этот показатель выше, чем у таких городов и регионов, как Ярославль, Карелия, Краснодар (все — по 5%), Пятигорск, Минеральные Воды, Геленджик (все — по 6%), Уфа, Ессентуки и Владимир (все — по 4%). Лидерами рейтинга являются Сочи (15%), Москва (14%) и Санкт-Петербург (13%). Отмечается, что самым популярным месяцев для отпуска у россиян стал июль.