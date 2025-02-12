Эксперты отмечают дефицит мест размещения для туристов в Калининградской области

Несмотря на то, что в 2024 году в регионе открылись новые объекты размещения, существует жесткий дефицит, связанный с повышенным спросом на отдых в Калининградской области. Такое мнение высказала «Новому Калининграду» руководитель регионального Туристко-информационного центра Галина Офицерова. Отельер Сергей Куренков полагает, что есть проблемы также со сферой общепита.

«Не будем забывать, что помимо новых туристов, которые приезжают к нам в на отдых впервые, у нас большой процент „возвратных“ туристов. Плюс отдыхающие, которые не смогут попасть на отдых в Краснодарский край. Конечно, у нас будет расти дефицит средств размещения», — сказала Галина Офицерова, комментируя возможный рост цен на отдых в Калининградской области. При этом, по её словам, в настоящее время есть возможность воспользоваться акциями раннего бронирования со стопроцентной предоплатой номеров и скидками. «Спрос рождает не только предложения, но и повышение цен на последние оставшиеся номера. Поэтому, учитывая ситуацию, лучше поторопиться и забронировать в этом сезоне свой отдых заранее», — считает Галина Офицерова. В сфере общепита, по словам эксперта, дефицита меньше. «Возможно, что эта здоровая конкуренция будет являться сдерживающим фактором увеличения среднего чека», — отметила она.

Замруководителя регионального отделения Федерации рестораторов и отельеров, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков полагает, что «рост [цен] будет, но в пределах инфляции». «В два раза — нет. Но опять же — всегда нужно помнить, что ценообразование происходит в зависимости от макроэкономических и микроэкономических факторов. Если спрос диктует свои условия, то предложение будет адекватно спросу. А в Калининградской области, мы знаем, ограниченное число и апартаментов, и отелей, и ресторанов», — сказал Сергей Куренков.

Ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на аналитиков, что Калининград занял четвёртое место в перечне самых востребованных туристических направлений в 2025 году. Заинтересованность в посещении Калининградской области изъявили 7% от всех респондентов. Этот показатель выше, чем у таких городов и регионов, как Ярославль, Карелия, Краснодар (все — по 5%), Пятигорск, Минеральные Воды, Геленджик (все — по 6%), Уфа, Ессентуки и Владимир (все — по 4%). Лидерами рейтинга являются Сочи (15%), Москва (14%) и Санкт-Петербург (13%). Отмечается, что самым популярным месяцев для отпуска у россиян стал июль.