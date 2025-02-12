Средневековье и сервис: что предлагает область туристам взамен Чёрного моря

Калининградская область неуклонно набирает популярность у туристов, при этом из-за разлива нефтепродуктов на черноморском побережье ожидается еще больший рост турпотока в регион. Такое мнение высказал ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. «Новый Калининград» поинтересовался у экспертов отрасли, рестораторов и отельеров, что ждёт туриндустрию в предстоящий сезон и может ли регион предложить туристам что-то ещё, кроме отдыха в переполненных приморских муниципалитетах.

«К Калининграду приковано, наверное, самое большое внимание в стране. И это не только связано с той катастрофой, которая произошла сейчас в Чёрном море с разливом нефтепродуктов, а вообще в целом, потому что регион постоянно набирает популярность, от года к году», — сообщил Андрей Ермак в конце января на пресс-конференции в аэропорту «Храброво». По его словам, в 2024 году область приняла 2,230 млн туристов, в 2025 году, «по самым скромным подсчетам», въездной турпоток превысит прошлогодние показатели на 9−10%. «Эти оценки были до ситуации на Черноморском побережье. Сейчас цифры могут быть совершенно другие, и, конечно, в сторону увеличения», — добавил Ермак.

Гендиректор аэропорта Александр Корытный в свою очередь дал прогноз, что поток пассажиров в «Храброво» может вырасти на 35%, по сравнению с прошлым годом. «Это очень много. Я просто даже пока не могу себе представить, как мы летом будем справляться», — признался Корытный. Первоочередной задачей в грядущий летний сезон Корытный назвал разгрузку пиковых нагрузок, «когда люди задыхаются в аэровокзале» и «огромное количество людей на перроне, где люди работают просто на износ».





Калининградское направление получило популярность у туристов после Чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2020 году на рост популярности повлияла пандемия и закрытие зарубежных направлений, в 2022 году — закрытие аэропортов на юге из-за специальной военной операции. При этом численность туристов хоть и продолжала расти, но не «выходила» далеко за 2 млн. В то время как курорты Краснодарского края в 2024 году, по данным «Коммерсанта», посетили 20,1 млн человек, Крым в 2024 году посетили более 6 млн человек. Глава республики Сергей Аксенов назвал результат достойным, «учитывая логистические ограничения, в условиях которых работает туристическая отрасль».

Однако перспективы этих двух направлений и отдыха потенциальных 26 млн человек на предстоящий сезон оказались под вопросом из-за ЧП, которое произошло 15 декабря 2024 года в Керченском проливе, когда потерпели крушение два нефтяных танкера. Работы по ликвидации последствий разлива топлива на черноморском побережье проводятся по настоящее время. По данным вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, после ЧП вырос интерес к другим направлениям, в том числе к Калининградской области. При этом в Калининграде уже ощущается дефицит мест в пляжных отелях на июнь-август, утверждают туроператоры.

В сентябре 2024 года Андрей Ермак высказал мнение, что максимальное количество туристов, которое может выдержать сегодня Калининградская область без ущерба для сервиса и нагрузки на инфраструктуру, — порядка четырех миллионов человек. Десять лет назад экс-глава региона Николай Цуканов говорил о планах довести ежегодный турпоток до 5 млн человек. При этом звучавшие ранее цифры в 7 млн туристов власти называли некорректными.





Руководитель подведомственного министерству по культуре и туризму Туристского информационного центра Галина Офицерова рассказала, что стабильное увеличение туристического потока в Калининградскую область наблюдается последние 10 лет. «Меняется лишь глубина продаж. Если в 2022−2023 году (в постпандемийный период) планирование поездок происходило за 7–10 дней до начала отдыха, то сейчас глубина продаж увеличилась, — сказала она. — По информации отельеров, на май у многих уже продано 60% номерного фонда, также активно идут брони в отели и на летний период. В основном это отели туристического класса, три звезды. И, скорее всего, в мае, чтобы поселить группу 25-40 человек, надо будет потрудиться поискать отель. Многие и 4* отели на некоторые даты сезона уже плотно забронированы. Активно идут и индивидуальные бронирования на июль, на август».

Опыт представителей ТИЦ показывает, что люди, которые планируют свой отпуск на летний период, делают бронирования до конца марта-середины апреля, потом активность снижается. Остаток мест в гостиницах после ранних бронирований как раз пойдет на людей, которые примут решение отдохнуть ближе к лету. То есть бронирования после апреля — это уже для людей спонтанного отдыха. Скорее всего, полагает Галина Офицерова, в их числе будут туристы, которые привыкли ездить отдыхать на Черное море. Что касается альтернативных вариантов отдыха на море, которые могут выбрать туристы, по словам Галины Офицеровой, в этот список входят Абхазия и Турция. Кроме того, есть много чартеров и прямых авиарейсов из городов РФ в Турцию, Китай, Индию, Индонезию, Вьетнам и тд.

Несмотря на то, что в 2024 году в регионе открылись новые объекты размещения, всё равно существует жесткий дефицит, связанный с повышенным спросом на отдых в Калининградской области, отметила Галина Офицерова. «Ещё не будем забывать, что помимо новых туристов, которые приезжают к нам в на отдых впервые, у нас большой процент „возвратных“ туристов. Плюс отдыхающие, которые не смогут попасть на отдых в Краснодарский край. Конечно, у нас будет расти дефицит средств размещения», — отмечает руководитель ТИЦ. Но пока что есть возможность воспользоваться акциями раннего бронирования со стопроцентной предоплатой номеров и скидками. «Спрос рождает не только предложения, но и повышение цен на последние оставшиеся номера. Поэтому, учитывая ситуацию, лучше поторопиться и забронировать в этом сезоне свой отдых заранее», — считает Галина Офицерова. В сфере общепита, по словам эксперта, дефицита меньше. «Возможно, что эта здоровая конкуренция будет являться сдерживающим фактором увеличения среднего чека», — отмечает она.





Проблема нестыковки ожидания и реальности и, как следствие, негативные отзывы о регионе есть в каждом сезоне. По мнению руководителя ТИЦ, сезон 2025 года не станет исключением. «Знают ли туристы, которые собираются в Калининградскую область, что море у нас прохладное? У нас был случай, когда люди звонили и говорили, что приехали в Зеленоградск и не могут найти свою гостиницу. А потом оказывается, что гостиницу они забронировали в Зеленограде Московской области, — рассказала Галина Офицерова. — Или туристы, которые увидели фотографии зарубежных замков в публикациях людей, которые считают себя экскурсоводами. При этом ни образования, ни аттестации гидов-экскурсоводов у этих людей нет, а есть искаженные данные и яркие фотографии для привлечения внимания. Потом эти горе-туристы приходят к нам в ТИЦ в поисках на территории области Кронборгского или Несвижского замка. То есть вот настолько бывают невнимательны. Вероятно, о температуре воды в Балтийском море такие туристы думают в последнюю очередь. Главное — есть море! Значит, по их мнению, можно купаться и загорать».

При этом, считает Галина Офицерова, региональные отельеры уже научились нивелировать проблемы, с которыми сталкиваются туристы: «И трансферы для своих отдыхающих на пляжи организуют (когда идут ремонтные работы на участках пляжа и надо вывезти отдыхающих к морю), и дополнительные направления в экскурсиях делают под запросы, и билеты на событийные мероприятия, которых в этом сезоне будет очень много, организуют».

Что же касается возможных альтернатив и без того переполненному летом побережью региона, то тут, как отмечает эксперт, есть варианты: речные маршруты, начиная от прогулочных вокруг острова Канта, заканчивая дневными маршрутами в сторону Гвардейска — Лангендорфа и Тапиау, Ушаково; веломаршруты, байдарочные маршруты, отдых в многочисленных глэмпингах, пешеходные маршруты по Краснолесью, рыбалка и т.п.

«Информационный центр туризма „подсвечивает“ в первую очередь варианты организации отдыха вдали от побережья, например в новых пансионатах и санаториях, которые открыты у нас в Краснознаменске и в Заливино, где можно совместить отдых с оздоровлением. Или рассказываем, как интересно провести выходные, например, в Советске: посетить музей, сходить на спектакль в Молодежный театр, где можно после поужинать, сходить на дегустацию на следующий день, — говорит руководитель ТИЦ. — Наше учреждение уже сейчас готово к приему туристов — и к аншлагам, и к девятому валу. У нас работает два офиса, волонтерские стойки, есть более 40 точек распространения полиграфической продукции»

«В целом же можно сказать, что в Калининградской области есть определенный потолок и по приему пассажиропотока в аэропорту, и по железной дороге. Поэтому выше головы точно прыгнуть не получится. Также не стоит забывать, что при высокой загрузке, при активном потоке туристов падает уровень обслуживания, и в итоге как результат — негативные отзывы, антиреклама, которую потом придется отрабатывать», — резюмирует руководитель Туристко-информационного центра.





«Нам искренне жаль, мы сочувствуем нашим коллегам-отельерам в Краснодарском крае, особенно в Анапе, и нашим гостям, которые собирались на отдых в Краснодарский край, из-за той ситуации, которая произошла с разливом мазута», — говорит заместитель руководителя Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРИО) по Калининградской области (секция «Отели»), руководитель Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского округа, владелец сети отелей «Элиза» Сергей Куренков.

Что касается прогнозов по поводу роста турпотока в Калининградской области, нужно рассматривать несколько факторов, считает отельер. Во-первых, по его словам, в России «есть еще много морей, в том числе Каспийское, Белое, Японское на Дальнем Востоке, дружественные страны, куда можно поехать». «Кроме того, туристы могут выбрать Волгу, другие достаточно интересные и познавательные дестинации, — говорит Сергей Куренков. — Во-вторых, на сегодняшний день отказы от бронирований в Анапе, по словам коллег, составляют не более 12−13%. То есть это не какие-то повальные отмены, а точечные. Опять же, как говорят коллеги-экологи, море может восстановиться за 4−5 месяцев. Поэтому в начале сезона — в мае, июне, июле это будет проблематично, а уже во время окончания сезона, в августе-сентябре-октябре, вполне возможно, гости и поедут в Краснодарский край».

В то же время, обратил внимание замруководителя регионального отделения ФРИО, для посещения Калининградской области в настоящее время есть существенные ограничения, связанные в первую очередь с логистикой: «Количество поездов ограничено. Сейчас запустили паром, в котором есть пассажирские каюты, но это всего 150 человек, опять же не так много. И у нас есть предельная емкость нашего аэропорта, которая позволяет принимать определенное количество воздушных судов и количество пассажиров, поэтому всех желающих, если бы они вдруг поехали в Калининградскую область, физически принять невозможно». При этом ожидается рост стоимости авиаперевозок, подорожание билетов на железнодорожный транспорт, что также может ограничить рост турпотока.

По его словам, в среднем по рынку ежегодное увеличение турпотока с начала пандемии — от 5−10% в год. Возможно, в этом году это будет порядка 15%, Но это не «какой-то двухэтажный или трехэтажный рост по сравнению с предыдущим 2024 годом», полагает отельер.





Инвестор — о замке Прейсиш-Эйлау: он даст импульс всему городу

«Если сравнить с 2020 годом, когда многие туристы не понимали, где у нас море, где у нас залив, куда они вообще попали, почему море у нас холодное, — на сегодняшний день турист в Калининградскую область едет уже более подготовленный. Порядка 50–60% гостей — это возвратные гости. Те, которые приезжали к нам уже неоднократно, понимают, что море у нас выше 23−24 градусов не прогревается вообще, температура воды зависит от течений, и вполне возможно, что на улице может быть 31 градус, а море — 12–14. Поэтому мы говорим нашим гостям, что наше Балтийское море слегка прохладное, оно освежает, и мы греем его нашим гостеприимством», — рассказывает Сергей Куренков.

На вопрос о том, ожидается ли рост цен на турпродукты, отельер обратил внимание, что взвинчивание цены имеет негативный эффект: «Это такая палка о двух концах. У гостей, которые приезжают, есть определенный бюджет, понимание, что сколько стоит. Если номер в отеле будет стоить каких-то космических денег, всегда есть возможность посчитать и посмотреть — может, действительно лучше поехать в Турцию либо в Азербайджан, Казахстан и так далее. Турист всегда голосует своим кошельком на предмет того, куда поехать и какую дестинацию лучше выбрать для своего отдыха. — Не думаю, что отельеры и рестораторы в нынешних условиях как-то значительно будут повышать цены».

Куренков полагает, что «рост будет, но в пределах инфляции». «В два раза — нет. Но опять же — всегда нужно помнить, что ценообразование происходит в зависимости от макроэкономических и микроэкономических факторов. Если спрос диктует свои условия, то предложение будет адекватно спросу. А в Калининградской области, мы знаем, ограниченное число и апартаментов, и отелей, и ресторанов», — говорит Сергей Куренков.

В нашем регионе, по словам отельера, есть что посмотреть, куда поехать, кроме побережья: «У нас есть самая, наверное, длинная в Российской Федерации велодорожка вдоль моря от косы до косы, строительство которой, мы надеемся, в этом году все-таки закончится. Есть замок Тапиау, куда раньше можно было попасть только при определенных условиях, потому что это была тюрьма. Сейчас ситуация изменилась, и побывать там можно всем, в этом году там будут открываться дополнительные залы, экспозиция, и это привлечет туристов на восток области. В мае открывается замок Нойхаузен. Мы надеемся, что откроется замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске. Таким образом, у нас в области будет уже три реальных замка, которые будут открыты для посещений и в которых есть определенная аутентичная атмосфера Средневековья».





Новый путь в Средневековье: чем собирается удивить замок Нойхаузен

Кроме того, на востоке области постепенно открываются новые отели и места, где можно отдохнуть, и гости уже выбирают не только приморские города, но начинают путешествовать в Черняховск, Краснолесье, Роминту, Советск, Неман, Краснознаменск. «Появляются новые объекты, причем не только средства размещения в Советске, в Краснознаменске есть объекты из разряда Medical Spa, превентивной медицины, где можно не только отдохнуть, но и получить определенные медицинские услуги и поправить свое здоровье. Это интересный новый продукт — совмещение отдыха на море и релакс на востоке», — считает отельер.

Отдельно он остановился на речном туризме, в частности, маршруте Е-70, который должен связать Калининградский залив с Куршским заливом через реки и каналы. Несмотря на то, что регулярно говорится о перспективах развития этого направления, по словам Сергея Куренкова, развивать пока особо нечего: «В данной ситуации, прежде чем что-то развивать, нужно сделать инфраструктуру. К сожалению, что касается водного туризма, здесь у нас прям все совсем кисло и грустно: в области всего лишь несколько причалов, где могут швартоваться суда. Можно много фантазировать и говорить, что у нас будет развиваться частный бизнес, частные лодки, которые будут возить туристов. Но если делать всё по правилам, по закону, то любая такая услуга должна быть лицензирована. Должны быть причалы, которые могут принимать пассажирские суда, классифицированные в Речном регистре, всё должно мониториться, проверяться и так далее. То же самое касается и пассажирских судов». Также для развития водного туризма должна быть водная навигация.

«На сегодняшний день у нас как таковых водных пассажирских маршрутов по Калининградской области нет, за исключением движения по Преголе, — отмечает отельер. — Но еще есть такая история, которая называется нерест рыбы. Для меня вообще большая загадка, почему в Куршском заливе в Литве рыба нерестится с апреля по май, а у нас она в том же заливе нерестится с мая по конец июня. И запрет на выход судов идет по Куршскому заливу и по прилегающим рекам и водоёмам. Поэтому по большому счёту весь наш водный туризм может работать только где-то полтора месяца в сезон». По его мнению, все эти проблемы нужно решать в первую очередь правительству Калининградской области, различным министерствам и ведомствам федерального значения, чтобы преодолеть трудности, которые возникают при развитии водного туризма.

«Но, конечно же, мы ждем наших гостей и любым рады, в том числе и тем, кого мы называем „с рюкзаком и чебуреком“, и тем, кто ночует в наших отелях, ресторанах, приносит доход Калининградской области», — резюмирует отельер.





«Готическое Кольцо» старинных кирх: как прошло путешествие по новому маршруту

Руководитель общественной организации «Союз экскурсоводов Калининградской области» и владелец проекта туристического комплекса «Грёза хутор» в Озёрском районе Виктория Корнева считает, что регион может предложить неплохие альтернативы туристам, которых не устраивает прохладное Балтийское море: «У нас есть отличная возможность блеснуть сервисом и выгодно подчеркнуть историческую составляющую наших достопримечательностей. А лето вполне может оказаться таким же жарким, как прошлогоднее, и тогда море приятно удивит гостей теплой водой. Те из гостей, кто посещает нашу область постоянно, в курсе климатических особенностей региона, для них это составляющая общей привлекательности».

Виктория Корнева отмечает, что в Калининградской области уже сложились и направления, альтернативные отдыху на море, но конкурировать с побережьем им пока ещё сложно: «Мы, конечно, надеемся, что гостей заинтересует восток области, но иллюзий по этому поводу строить не нужно. По крайней мере, пока. Основная масса гостей едет именно к морю, это для многих решающий фактор. Поэтому вполне естественно, что доминируют Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный и Балтийск». При этом на рынке растёт доля туристов, интересующихся восточным направлением, всё больше гостей, которые приезжают повторно и даже регулярно, говорит руководитель туркомплекса «Грёза хутор».

«Восток у нас пока ещё „в тени“, но при этом активно развивается. Идёт разработка инфраструктурных маршрутов, консолидация идей, оптимизация по логистике и тематике. В ближайшее время заявят о себе „новые“ доступные замки — стартует активная конкуренция за туриста. Каждый из замков готовит свою уникальную программу, — отмечает эксперт. — В чём-то проекты могут частично совпадать либо копировать друг друга: одна территория, один исторический диапазон. Традиционное содержание — оружие, постановочные реконструкции и события, упор на Средневековье. Всё это будет пользоваться устойчивым спросом».





Оживление тевтонской цитадели: как замок Тапиау готовят к открытию

По словам Виктории Корневой, в мае 2025 года планируется открытие для туристов замка Нойхаузен в Гурьевске. «Коллеги активно работают в Багратионовске в замке Прейсиш-Эйлау, идёт реконструкция в Бранденбурге, планы встречать гостей в замке Лабиау в Полесске, уже активно работают замок Рагнит и Тапиау. Объектов масса — пусть даже они неравнозначны, но, тем не менее, вступают борьбу за гостя, — говорит Виктория. — Лично меня интересует в первую очередь развитие востока области. Многое пока находится в стадии обсуждения, планирования. Решаем с коллегами, как будем развивать маркетинг, продвижение, как будем себя презентовать. Параллельно мы в полную силу работаем с гостями».

Руководитель туркомплекса считает, что на востоке области отношение к туристам «особенно тёплое» и это формирует желание вернуться к уже знакомому сервису. «Летом много раз сталкивалась с таким явлением: туристы снимают апартаменты в Зеленоградске, арендуют автомобиль и на целую неделю уезжают на восток. Строят собственный маршрут по рекомендациям в интернете и едут. И таких становится всё больше», — отмечает она.





При этом, по словам Виктории, у экскурсоводов также появился запрос на восток. Ведущий экскурсовод и автор одного из курсов переподготовки экскурсоводов Татьяна Удовенко разработала и провела специальный цикл лекций, посвященный восточным территориям области. В этом году спрос на эту учёбу значительно вырос: «Экскурсоводы усваивают информацию и прокладывают маршруты на восток. Постоянные гости области уже успели освоить узкую полоску побережья и проявляют интерес к тому, что в глубине территории. А глубины нам не занимать!»

Ещё одна потенциальная локация — пос. Железнодорожный, в капитальный ремонт домов в котором власти вложили за несколько лет сотни миллионов рублей из бюджета. Предприниматель Наталья Казакова, реализующая ряд проектов в Железнодорожном, рассказала, что в этом году в поселке начали перекапывать улицы, меняя коммуникации. В проекте властей — выложить брусчатку во всём историческом центре. Однако это не помешает в мае начать театральный сезон в рамках проекта «Оживающий город». Также организаторы рассчитывают продолжать показы ночного спектакля «Маски герцога Лоренца» в кирхе, несмотря на то, что власти планируют начать ремонт объекта: «Думаю, что этот сезон мы сможем еще провести спектакли. И третий спектакль планируем поставить на другой улице. Поэтому в плане театральных проектов у нас все по плану».

По её словам, в предстоящем сезоне поселок будет наконец-то готов принять организованные группы туристов, которые в том числе будут приезжать посмотреть спектакли под открытым небом (проект «Оживающий город» получал гранты Президентского фонда культурных инициатив). Раньше у туристов возникали сложности с питанием, туалетами и ночевкой.

«Железнодорожный стоит на точке обеденного периода, и в прошлом году были запросы от туроператоров на питание больших групп, которые ездят на автобусах. Здесь мы подготовились — у нас открылось „Кафе-станция Чугунка“, где посадка на первом этаже в зале где-то 60 человек, — рассказывает Казакова. — Комплексные обеды у нас в пределах 800 рублей — первое, второе, салат и компот будет, готовится оригинальная подача в чугунке. В прошлом году было у нас комплексные обеды где-то 600 рублей. Но сейчас такие цены, что... А у нас уже работает 13 человек местных жителей, на лето готовы выходить ребята, чтобы подрабатывать в сезон. Это всё дополнительные расходы, налоги, которые мы платим в налоговую Правдинского района».

По её словам, туроператоры отреагировали на новость о возможности накормить большие тургруппы позитивно, поскольку одна из главных задач при организации автобусных экскурсий — обеспечить питание и санитарное обслуживание туристов. «Теперь есть кафе, где может разместиться много человек, четыре туалета, в том числе с доступной средой», — рассказала предприниматель. Кроме того, местные жители готовы будут предоставлять апартаменты тем, кто захочет остаться в Железнодорожном на ночь: «Насколько знаю, трое местных жителей ремонтируют квартиры, которые у них есть, были заброшенные, под прием туристов с ночлегом. Где-то, может быть, 4−5 апартаментов откроется».

Накануне издание «Коммерсант» сообщило со ссылкой на аналитиков, что Калининград занял четвёртое место в перечне самых востребованных туристических направлений в 2025 году. Заинтересованность в посещении Калининградской области изъявили 7% от всех респондентов. Этот показатель выше, чем у таких городов и регионов, как Ярославль, Карелия, Краснодар (все — по 5%), Пятигорск, Минеральные Воды, Геленджик (все — по 6%), Уфа, Ессентуки и Владимир (все — по 4%). Лидерами рейтинга являются Сочи (15%), Москва (14%) и Санкт-Петербург (13%). Отмечается, что самым популярным месяцев для отпуска у россиян стал июль.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»