Лютаревич: наценка на продукцию ГК «За Родину» в федеральных сетях достигает 180%

Глава группы компаний «За Родину», член Балтийского делового клуба (БДК) Сергей Лютаревич утверждает, что в федеральных торговых сетях наценка на рыбную продукцию, производимую предприятием, достигает 180%. При этом в Калининградской области наценка самая низкая. Об этом Лютаревич сообщил в ходе круглого стола БДК, посвященного сдерживанию роста цен.

«Когда езжу по территории Российской Федерации, особенно в больших городах захожу в федеральные торговые сети, я очень злюсь. Потому что на мою продукцию наценка 150−180%. Когда приезжают к нам в наши сети, я могу сказать, что самая маленькая наценка в наших торговых сетях на наш продукт. И самое комфортное отношение между производителями и сетями — это у нас», — сказал Сергей Лютаревич на заседании клуба.