Глава ГК «За Родину»: логистика за последние 8 месяцев подорожала вдвое

Вопрос сдерживания роста цен сложный, поскольку на себестоимость влияет множество факторов, в том числе налогообложение и логистика. Такое мнение высказал глава группы компания «За Родину» Сергей Лютаревич в ходе организованного Балтийским деловым клубом круглого стола, посвященного ценообразованию.

«Вопрос сдерживания роста цен сложный, поскольку каждый продукт имеет свою себестоимость. Эта себестоимость, к сожалению, в последнее время очень сильно растет. И плохо, что она растет, и мы не можем на нее повлиять, потому что она связана с такими моментами, как, например, тот же НДС, который ввели с 1 января, и мы не можем его отменить. Логистика, которая подорожала почти в два раза за последние 8 месяцев», — рассказал Сергей Лютаревич. Он обратил внимание, что значительная часть перевозимых товаров не попадает в программу субсидированных перевозок.

Кроме того, добавил глава группы компаний, на себестоимости также отражаются «общие тенденции, связанные с процентной ставкой [на кредиты]». «Это тоже влияет на нашу себестоимость, но на нее [ставку] тоже никто не может повлиять», — отметил Лютаревич. По его мнению, в целях сдерживания цен «можно поработать» с товарами, которые ввозятся в Калининградскую область. «Там можно поработать и с логистикой, более внимательно к ней отнестись», — сказал предприниматель.

Напомним, Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля снова решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.