Глава «Натурово»: соглашение о снижении наценки — про лояльность покупателей

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Участие в соглашении о снижении наценки в торговых сетях с правительством области не сильно ударит по компании «Натурово». Торговая сеть присоединилась к нему, чтобы поддержать лояльность покупателей. Об этом рассказал руководитель компании Александр Иванов в ходе организованного Балтийским деловым клубом круглого стола, посвященного проблематике сдерживания роста цен.

«Последних года три мы открыли часть мощностей, попытались задублировать себя в большой России. И чем больше связываемся с большой Россией, тем больше начинаем ценить Калининградскую область, — рассказал Иванов. — Компания „Натурово“ родилась и является кусочком именно нашей области, поэтому мы с удовольствием всегда поддерживаем инициативы, идущие изнутри. Губернатор, только войдя в должность, продекларировал при первой встрече с бизнесом, что он будет стараться следить за ценами и несколько раз произнес, что это не будет являться его предвыборной кампанией, а это будет по убеждениям. В конечном итоге выборы прошли, губернатор продолжает этим заниматься, это заслуживает с нашей точки зрения уважения, поэтому мы однозначно решили поддержать инициативу [о соглашении]».

По словам Александра Иванова, «Натурово» сможет «вынести» условия соглашения, они «не должны критично отразиться на деятельности компании целиком». «Считаем, что с одной стороны, мы, может быть, где-то в трех копейках чуть меньше заработаем. Но, находясь в этой программе, дополнительно получим лояльность наших покупателей — то, что, по большому счету, гораздо важнее», — добавил он.

В конце января компания «Натурово» присоединилась к соглашению с правительством области о введении предельной торговой наценки на часть продуктов питания в размере 10-15%. В соглашение вошли магазины компании.

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