Эксперты: за энергобезопасность области заплатили бизнес и население

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Бизнес и население Калининградской области заплатили за энергетическую безопасность региона, поскольку затраты на строительство новых электростанций, обеспечивающих работу системы в автономном режиме, были включены в тариф. Такое мнение высказали заместитель генерального директора «СПАР-Калининград» Алексей Елаев и руководитель «Натурово» Александр Иванов в ходе круглого стола Балтийского делового клуба, посвященного сдерживанию роста цен. 

Алексей Елаев обратил внимание, что специфика тарифообразования на электроэнергию в Калининградской области в 2025 году изменилась, и рост тарифов для бизнеса оказался не такой высокий, как в прошлые годы. «В прошлые годы в этот период уже рост был 15−20−30% ежегодный. В этом году мы видим уже более стабильную ситуацию. Это связано с изменением порядка ценообразования и с изменением специфики существования нетарифной зоны Калининградской области», — рассказал топ-менеджер компании. Он также напомнил, что в регионе тарифы определяют «исключительно затратным методом».

Глава «Натурово» добавил, что ранее бизнес показывал свою озабоченность ростом тарифов на электроэнергию. «Получилось, что население Калининградской области во многом должно быть благодарно бизнесу Калининградской области, поскольку затраты на модернизацию системы укладывалось только в тариф для бизнеса», — сказал Иванов.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о 100 млрд рублей расходов на строительство новых теплоэлектростанций, Алексей Елаев ответил, что «Калининградский бизнес заплатил за безопасность Калининградской области в последние 10 лет». Иванов в свою очередь уточнил, что «заплатил за все бизнес, но вложил в цену [продукции и товаров для населения]. «Поэтому мы тут все в единой упряжке», — сказал глава «Натурово».

Напомним, проект строительства четырех новых электростанций в Калининградской области, который оценивался в сумму порядка 100 млрд руб., был призван обеспечивать область электроэнергией, если Литва отсоединится от общей энергосистемы, построенной еще в советское время.

Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме 8 февраля 2025 года.

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