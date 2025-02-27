Власти Литвы: ежегодно за транзит российского газа мы получаем до 20 млн евро

Все новости по теме: Литва

Срок действия 10-летнего российско-литовского договора о транзите газа через Литву завершается в конце 2025 года. Литва планирует к этому моменту определиться с возможностью его продления, а сейчас об этом говорить рано. Об этом заявил литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, пишет «Интерфакс» со ссылкой на bernardinai.lt.

«Договор работает, транзит идет, после этого (истечения договора — ИФ), конечно, будут рассмотрены варианты его продления, возможно, мы будем смотреть, пока еще достаточно ранний вопрос», — заявил министр, подчеркнув, что поскольку «этот вопрос касается не только Литвы и Калининградской области, но и является важным для Евросоюза, в этом процессе должны будут участвовать и институты ЕС».

Как уточнил Вайчюнас, от транзита газа Литва ежегодно получает от России до 20 млн евро, а западные санкции, наложенные на российскую банковскую систему, до сих пор не помешали платежам.

В свою очередь литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что, хотя Литва не собирается в одностороннем порядке обострять отношения с Россией, если на европейском уровне будет принято решение не продолжать транзит, договор не будет продлен. «Транзит газа — это европейский вопрос, так и должно быть. Если вся Европа решит, что такой транзит газа больше не нужно обеспечивать, это будет сделано», — сказал Палуцкас.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter