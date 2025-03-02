Президент Литвы о транзите в Калининград: не знаю, нужно ли дергать Россию за усы

Президент Литвы о транзите в Калининград: не знаю, нужно ли дергать Россию за усы
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что не следует создавать искусственные кризисы в вопросе транзита газа в Калининградскую область, пишет издание Sputnik.Литва.

«Я не знаю, нужно ли здесь дергать Россию за усы, потому что мы должны решить вопросы транзита, которые возникли естественным образом — природный газ, передвижение людей, передвижение товаров, — чтобы сделать возможным нормальное сообщение с Калининградом», — сказал президент Литвы. По его мнению, «искусственно создавать какой-то кризис в этом месте — это провоцировать конфликт, эскалацию кризиса».

Ранее литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сообщил, что срок действия 10-летнего российско-литовского договора о транзите газа через Литву завершается в конце 2025 года. Литва планирует к этому моменту определиться с возможностью его продления, сейчас об этом говорить рано. Как уточнил Вайчюнас, от транзита газа Литва ежегодно получает от России до 20 млн евро, а западные санкции, наложенные на российскую банковскую систему, до сих пор не помешали платежам.

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