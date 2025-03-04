Акционеры группы «О'кей» допускают перенос юрлица из Люксембурга в Калининград

Акционеры группы «О’кей» (O’KEY Group S.A.) намерены обсудить перенос юрлица из Люксембурга в САР на Октябрьском острове в Калининграде. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Внеочередное собрание акционеров O’KEY Group S.A. запланировано на 25 марта. Сроки завершения процесса не приводятся. Если будет принято решение о редомициляции, «О’кей» станет международной компанией в форме публичного акционерного общества (МКПАО), уточняется в сообщении. В результате все акции группы «О’кей» (около 270 млн штук) будут признаны собственностью МКПАО в соотношении 1-к-1, их номинальная стоимость будет переведена в рубли т пересчитана.

Как уточняет информагентство, к концу 2024 года общее количество магазинов группы достигло 301. Среди них — 77 гипермаркетов «О`Кей» и 224 дискаунтера общей площадью 663,5 тыс. кв. м.