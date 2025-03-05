Эксперт: решение таможенников Литвы направлено на контроль топлива у перевозчиков

Декларирование количества топлива для перевозчиков, работающих на калининградском направлении, которое вводят власти Литвы, нужно для его контроля на территории республики. Такое мнение в разговоре с «Новым Калининградом» высказал генеральный директор ООО «Сталена» и вице-президент «Балтийского делового клуба» Сергей Гоз.

Меру планируют ввести с 08:00 12 марта. Перевозчикам, которые выполняют рейсы из Калининграда и обратно, необходимо будет указывать количество топлива, которое находится в баке транспортного средства. Такая информация содержится на официальном сайте литовской таможни.

«Ввоз топлива в Европейский Союз из Республики Беларусь (через пункты пропуска „Мядининкай“ и „Шальчининкай“) и Российской Федерации (через пункт пропуска „Кибартай“) ограничен, поэтому незаконный слив данного топлива из транспортного средства может повлечь за собой административную ответственность в соответствии с Таможенным кодексом Литовской Республики с конфискацией транспортного средства. Вы можете подать данные электронной пассажирской декларации, войдя в клиентский портал iMDAS: https://imdas.lrmuitine.lt/imdas-portal/», — говорится в сообщении таможни республики.

Сергей Гоз считает, что подобным решением Литва планирует контролировать количество автомобильного топлива, которое остаётся на её территории. Он не исключил случаи, в которых водители грузового транспорта сливали часть своего топлива и реализовывали его в республике самостоятельно. Даже если такое и было, «то это не от хорошей жизни», заверил Гоз.

Перевозчик пояснил, что подобная мера была в Польше, когда логистические компании работали на европейском направлении. Так, в при въезде в республику в транспортном баке должно было находиться не более 600 литров топлива. По словам гендиректора «Сталены», Литва «сейчас делает немного по-другому». Эксперт видит развитие ситуации в двух вариантах. Первый касается тех, кто мог заниматься реализацией собственного топлива в республике: эти компании, скорее всего, перестанут этим заниматься. Второе возможное развитие событий — часть компаний-перевозчиков станет рассматривать отправку грузов морским путём.

«Есть одно „но“. Текущая ставка фрахта по „сухопутию“ и текущая ставка фрахта, включающая в себя ещё морскую перевозку, — они разнятся. То есть, если комбинированно идти через море, то стоимость морской перевозки окажется выше, нежели сейчас ставка фахта, которую платит [сухопутный] перевозчик», — заявил Гоз.

Вице-президент БДК отметил, что это не единственное затруднение, которое создает нововведение литовской таможни. По его мнению, на территории республики также возможно создание ещё одной очереди — уже на выезде из государства. Это зависит от того, каким именно образом Литва будет контролировать количество топлива в грузовиках.

«Всё зависит от того, какие меры они предпримут и как они будут контролировать свое распоряжение. Если они будут контролировать это распоряжение созданием на их стороне каких-то очередей, то, может быть, они и будут, но на выезде из Литвы, а не на нашей, потому что это их внутреннее решение. Перевозчики заполнят декларацию на сайте, а на выезде таможенники проверят количество топлива, умножат его на средний расход, посмотрят и скажут: „А у вас его меньше“. А дальше уже возможны какие-либо процессуальные решения», — резюмировал Сергей Гоз.

Напомним, в конце 2024 года правительство Литвы обязало водителей грузовых машин заранее регистрироваться для пересечения границы через пункты пропуска «Мединкай» и «Шальчининкай» — с Белоруссией и «Кибартай» — с Калининградской областью РФ. Как сообщал «Интерфакс», решение принято, чтобы сократить традиционно увеличивающиеся перед Рождеством очереди фур на границе. Представитель калининградской компании-перевозчика заявил, что эта мера привела к увеличению ожидания на границе.