Корпорация развития: САР в Калининграде в 4 раза эффективнее, чем в Приморье

Офшорная зона на острове Октябрьский в Калининграде работает в четыре раза эффективнее, чем аналогичная зона на острове Русский в Приморском крае. Такое мнение высказал глава Корпорации развития Калининградской области (КРКО) Андрей Толмачев на заседании комитета по экономической политике Заксобрания в среду.

Толмачев напомнил, что КРКО исполняет функцию управляющей компании Специального административного района с 2019 года. «На территории РФ у нас две офшорные зоны — остров Русский на Дальнем Востоке и остров Октябрьский на территории города Калининграда. Хочу сказать, что мы практически в четыре раза работаем эффективнее, чем наши коллеги. У нас сегодня зарегистрировано порядка 430 новых участников на территории острова Октябрьский, — сообщил Толмачев. — Это обязательство не только по так называемому присутствию, но и по инвестициям».

Он отметил, что у если компания хочет получить определенный пакет налоговых льгот, то у нее появляются «так называемые социальные инвестиции». «Сегодня восемь международных компаний уже подписали соглашение с правительством Калининградской области об этих социальных инвестициях. Общая сумма инвестиций составит на территории региона 3,4 миллиарда рублей», — сказал топ-менеджер Корпорации.

По словам Толмачева, на сегодня есть три формы социальных инвестиций: строительство социальных объектов и передача их в казну либо в муниципалитет; покупка оборудования с обязательством передачи его в муниципалитет или региону; пожертвование в виде денег в казну под целевые задачи. Он напомнил, что в настоящее время в рамках таких обязательств ведется строительство за счет внебюджетных средств физкультурно-оздоровительных комплексов в Мамоново и Славске, а также бассейна в Светлом. Завершить объекты планируется в этом году. Кроме того, инвесторы закупали для госучреждений медицинскую технику, оборудование для предприятия «Чистота» в Калининграде.

Напомним, как писали «Ведомости», первый замминистра экономического развития Илья Торосов на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года заявлял, что компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САР) на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьском в Калининграде с 2018 по 2023 г., выплатили налоги на общую сумму 38 млрд руб.