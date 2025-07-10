Группа компаний «Эталон» вошла в число участников САР на Октябрьском острове

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Публичное акционерное общество «Эталон Груп», являющееся международной компанией, 8 июля пополнило реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы управляющей компании САР.

В 2022 году «Etalon Group» сообщала о сложностях с распределением дивидендов в связи с нарушением транзакций в цепочке «Национальный расчетный депозитарий», Euroclear и Clearstream. В декабре 2023 года акционеры компании приняли редомиляции с Кипра в российский САР. В апреле 2025 года компания получила соответствующее разрешение от регистратора Кипра.

Напомним, первый замминистра экономического развития Илья Торосов на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года заявлял, что компании, зарегистрированные в специальных административных районах (САР) на острове Русском во Владивостоке и на острове Октябрьском в Калининграде с 2018 по 2023 г., выплатили налоги на общую сумму 38 млрд руб.

В марте 2025 года экс-глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев высказал мнение, что офшорная зона в Калининграде работает в четыре раза эффективнее, чем аналогичная зона в Приморском крае.

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