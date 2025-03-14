Земельные участки курорта «Белая Дюна» планируют реализовывать с торгов

Земельные участки курорта «Белая Дюна» планируют реализовывать с торгов
Иллюстрация: администрация Зеленоградска
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Земельные участки для инвесторов на территории будущего интегрированного курорта «Белая Дюна» в пос. Поваровка планируется реализовывать в ходе торгов. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев на заседании комитета по экономической политике Заксобрания, отвечая на вопросы депутатов.

«Мы провели инженерную топосъемку всей территории, подготовили проект планировки с проектом межевания. Параллельно ведем работу по уточнению концепции, результатом которой будет как раз формирование лотов для будущих торгов», — пояснил Толмачев.

По его словам, Корпорация развития области «приветствует торговые процедуры», которые создают конкурентное поле. «Условия этих торгов будут достаточно стандартными: это оценка рынка в отношении земельного ресурса и те задачи, которые необходимо будет решать в рамках достижения тех показателей эффективности, которые, возможно, нам дадут по реализации нашего проекта», — отметил глава структуры.

Напомним, площадь территории составляет 479 га. По словам Толмачева, проект будет включать туристко-рекреационную, административно-офисную и жилую зоны.



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