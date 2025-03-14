Толмачев о курорте «Белая Дюна»: в перспективе это новый город

Интегрированный курорт «Белая Дюна» в районе пос. Поваровка в долгосрочной перспективе рассматривается как новый город. В настоящее время идет актуализация федерального финансирования для создания инженерной инфраструктуры проекта, сообщил глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев на заседании комитета по экономической политике Заксобрания в среду.

«В настоящее время статус проекта следующий: идет актуализация федерального финансирования для создания инженерной инфраструктуры. Порядка 30 миллиардов рублей уже обсчитано — инфраструктура, связанная с созданием сетей энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. В том числе речь идет про создание отдельной улично-дорожной сети, улично-дорожного хозяйства для развития курорта», — рассказал глава КРКО.

На областном уровне Корпорация развития, которая занимается реализацией этого масштабного инвестпроекта, получила положительное решение инвестиционного комитета по реализации проекта. По словам Толмачева, «в инициативном порядке пересматривается концепция развития курорта», совместно с Союзом архитекторов Калининградской проводится конкурс на анализ градостроительной концепции «с целью формирования инвестиционных лотов для работы с инвестором. «Это 479 га территории, условно три этапа. Первый — туристко-рекреационная зона, второй — это административно-офисная зона и третий — жилая зона, — отметил он. — Масштаб проекта, масштаб территории — это порядка 400 миллиардов рублей. Но мы в долгосрочной перспективе строим, наверное, новую локацию, новый город».

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки под Янтарным в апреле 2023 года. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей, при этом объём частных инвестиций должен составить почти 380 млрд, государственного финансирования — примерно 37. Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна» окупит себя за 11,3 года. В ноябре 2024 года его признали масштабным инвестиционным проектом.