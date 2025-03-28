Губернатор поручил Полесску разработать программу привлечения бизнеса в округ

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил администрации Полесского округа разработать программу привлечения бизнеса в муниципалитет. Об этом он заявил в ходе выездного заседания правительства региона в пятницу, 28 марта.

Врио главы администрации Константин Перов рассказал, что власти округа готовы принять любого инвестора, который «положит деньги в муниципалитет». Беспрозванных отметил, что для этого должны быть созданы условия. По его словам, правительство региона работает над тем, чтобы инвесторы выбирали Калининградскую область для открытия своих проектов, а не другие места. Точно такую же работу нужно проводить и в муниципалитетах.

«Сядьте с командой и подумайте, какие условия нужно создать, не знаю, может, технопарк. Я думаю, что большие парки нет смысла делать, но другие парки или ещё какие-то формы для того, чтобы можно было размещать людей», — заявил губернатор.

Министр сельского хозяйства региона Артём Иванов предложил рассмотреть экопарки. Беспрозванных с ним согласился и отметил, что это также могут быть и агропарки. «Разные формы есть, но нужно найти свою изюминку», — подытожил он.