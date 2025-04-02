Компании Качановича разрешили вырубить больше 200 деревьев в Светлогорске

Специализированный застройщик «Инэко ГДС» получил разрешение на вырубку 209 деревьев в Светлогорске на ул. Верещагина на двух земельных участках, где планируется строительство отелей. Власти Светлогорска выдали порубочные билеты 20 марта, следует из информации, опубликованной на сайте администрации.

На участке с кадастровым номером 39:17:010005:178 разрешено вырубить 90 деревьев, следует из перечетной ведомости. Пять деревьев — в рамках санитарных рубок, восемь — из-за аварийной ситуации, остальные — в связи со строительством. Три дерева предполагается сохранить. До декабря 2029 года застройщик должен провести компенсационное озеленение — высадить 84 дерева. На участке с кадастровым номером 39:17:010005:179 застройщику разрешается вырубить 119 деревьев, высадить в рамках компенсационного озеленения 111.

Напомним, разрешение на строительство шестиэтажного гостиничного комплекса на участке с кадастровым номером 39:17:010005:178 на ул. Верещагина в Светлогорске было выдано специализированному застройщику «Инэко ГДС» 10 декабря 2024 года. В конце декабря компания получила разрешение на строительство еще одного гостиничного комплекса на участке с кадастровым номером 39:17:010005:179.

ООО «СЗ „Инэко ГДС“» зарегистрировано в Светлогорске на ул. Горького. Генеральным директором компании является Александр Качанович, учредителями — Иван Логовой и Александр Качанович.