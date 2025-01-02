На территории «Руси» разрешили построить ещё один гостиничный комплекс

Изображение: презентация архитектурного проекта гостиничного комплекса
Изображение: презентация архитектурного проекта гостиничного комплекса
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Областные власти разрешили построить ещё один гостиничный комплекс на территории «Руси» в Светлогорске. Разрешение было выдано специализированному застройщику «Инэко ГДС» 23 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство шестиэтажного комплекса запланировано на ул. Верещагина на участке с кадастровым номером 39:17:010005:179. Общая площадь гостиницы составит 8672,5 кв. м. Разрешение на строительство будет действительно до 23 декабря 2029 года.

ООО «СЗ „Инэко ГДС“» зарегистрировано в Светлогорске на ул. Горького. Генеральным директором компании является Александр Качанович, а учредителями — Иван Логовой и Александр Качанович.

Ранее стало известно, что на месте снесённого отеля «Русь» на ул. Верещагина в Светлогорске планируется построить ещё одну очередь зданий под названием «Русь-3», а на берегу возвести рельсовый фуникулёр. Архитектурный проект гостиничного комплекса был одобрен на заседании градсовета Калининградской области. Всего планируется возвести три здания (две шестиэтажки и одну пятиэтажку) общей площадью 11,462 тыс кв. м на 160 номеров. В презентации отмечается, что в гостиничном комплексе будут однокомнатные и двухкомнатные номера. В одном из зданий планируется разместить фитнес-клуб. На территории «Руси» также разрешили вырубку 32 деревьев. В начале декабря власти выдали разрешение на строительство первого гостиничного комплекса.


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