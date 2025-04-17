В Калининграде впервые произвели партию черной икры из осетра

В Калининграде впервые удалось получить партию деликатесной черной икры из сибирского осетра. Об этом сообщает телеграм-канал регионального минсельхоза со ссылкой на областное Агентство по рыболовству.

Икру производит компания «Русская улитка», акваферма которой в тестовом режиме была запущена в прошлом году. Предприятие тогда начало добычу черной икры из другого вида рыб — стерляди. Этой весной компания наращивает темпы — добыто уже 22 кг икры стерляди и еще 22 кг икры осетра. При этом на предприятии используется особый щадящий метод добычи, который позволяет сохранить жизнь рыбе.

Также «Русская улитка» специализируется на переработке живой улитки. А с 2013 года в компании стали выращивать еще и 2 вида осетровых.