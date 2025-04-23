Исследование: Калининград стал лидером по росту продаж серебряных украшений

Калининград занял 1-е место по росту продаж серебряных украшений в первом квартале 2025 года. Об этом говорится в исследовании ювелирной компании Sokolov.

Согласно аналитике, в первом квартале этого года в России заметно выросли продажи серебряных украшений по сравнению с тем же периодом 2024-го. Лидерами стали Калининград (+39%), Волгоград (+32%), Уфа (+30%), Саратов (+27%) и Воронеж (+27%). Калининградская область также стала самым быстрорастущим регионом по количеству проданных изделий из серебра (+69%). Далее в рейтинге Ростов-на-Дону (+64%), Тюмень (+62%), Воронеж (+53%) и Челябинск (+52%).

«В первом квартале этого года в Калининграде серебро занимало наибольшую долю в категориях: шармы (100% от общего числа данной категории), броши (93%), цепи (89%) и колье (83%), — говорится в исследовании. — Среди вставок в серебряных изделиях лидируют фианиты, составляющие 44% от общего количества вставок, также высоким спросом пользуются украшения без вставок, доля которых составляет 35% от общего числа».

Наибольшая доля серебряных украшений в общем объеме продаж составила 76%. Это показатель Самары. В топ-5 городов по этому показателю также вошли Тюмень, Уфа, Воронеж (по 75% каждый) и Пермь (73%).

Ранее сообщалось также о росте продаж помолвочных и обручальных колец в Калининграде. В 2024 году жители города потратили в розничных магазинах более 43,6 млн рублей на их покупку.