Местные производители продукции из янтаря запросили у Янтарного комбината в рамках прямого договора именно тот объем янтаря-сырца, который предусмотрен прямым соглашением между предприятием и Ассоциацией «Кластер янтарной промышленности Калининградской области», сообщили «Новому Калининграду» на комбинате. Также производители запросили именно ситовую фракцию камня.

Калининградский янтарный комбинат и Ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» подписали соглашение о поставках сырья на прошлой неделе. В рамках договора Янтарный комбинат обязуется до конца года отгрузить предприятиям Ассоциации 24 тонны янтаря ситовой фракции (камень размером не более 16 мм).

«Именно этот объем был запрошен местными производителями, как и популярная сегодня ситовая фракция. Объем и фракцию определял не комбинат, а „кластер“, — отметили на предприятии. — Возможно, именно такой объем связан с мощностями компаний и способностью переработать именно его, а не больший, а также с условием обязательной переработки».

Напомним, текущий договор стал четвертым по счету. Всего по прямым контрактам за последние четыре года Янтарный комбинат отгрузили Ассоциации 55 тонн янтаря. В этом году им предусмотрена скидка в 25%. Как утверждает пресс-служба правительства, это сделано по инициативе губернатора Беспрозванных.

Ежегодно Янтарный комбинат добывает порядка 600 тонн янтаря. По результатам 2024 года на биржевой площадке было реализовано 578 тонн янтаря-сырца. Также в течение года состоялись 11 аукционов для художников и предпринимателей, в рамках которых было выкуплено свыше 11 тонн янтаря.