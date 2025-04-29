На Янтарном комбинате рассказали, сколько сырья покупают местные производители

Калининградские переработчики регулярно участвуют биржевых торгах и аукционах, в 2024 году они приобрели на них 41,11 т сырья, сообщили «Новому Калининграду» на Янтарном комбинате. Биржевые торги проводятся ежедневно, аукционы — 11 раз в год.

«На торгах представлен весь ассортимент добываемого янтаря в самых различных объемах. Разные фракции, разные лоты, разная стоимость- с учетом понимая, что и компании разные — крупные, средние, мелкие. Годовой регистрационный взнос за участие в торгах — условие биржи, не комбината, составляет порядка 35 тыс. руб. в год, — сообщили на предприятии. — В 2024 году на бирже 39 калининградских компаний приобрели 29,92 т янтаря».

Как утверждают на комбинате, калининградским производителям изделий из янтаря доступен альтернативный легальный механизм приобретения сырья — аукционы для переработчиков. «Их проходит 11 в год, участие в них бесплатное. Существует только предоплата за лот, который интересует покупателя. Предоплата учитывается в случае приобретения и возвращается, если лот куплен не был. С этого года аукционы проходят онлайн, в том числе, для экономии времени и удобства компаний», — сообщили на предприятии.

По данным комбината, в 2024 году 90% участников аукционов-резидентов РФ — были калининградские компании, 49 из них приобрели 11,19 т янтаря. В 2025 году состоялось два аукциона, по их результатам выкуплено 5,99 тонн, 30 участниками из Калининградской области. На третий аукцион 28 апреля было выставлено 1,63 т, на участие заявились 22 юрлица (все — из Калининградской области).

Ранее Калининградский янтарный комбинат и Ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» подписали соглашение о поставках сырья на прошлой неделе. В рамках договора Янтарный комбинат обязуется до конца года отгрузить предприятиям Ассоциации 24 тонны янтаря ситовой фракции (камень размером не более 16 мм).