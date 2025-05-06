Глава администрации Чубарев: Краснознаменск — «дисперсный» район

Краснознаменский округ является «дисперсным» районом. Об этом во время выездного заседания правительства Калининградской области заявил глава администрации муниципалитета Дмитрий Чубарев.

Сити-менеджер представил губернатору и региональному кабмину сводную таблицу по муниципалитетам. Их Чубарев поделил поровну на «достаточные» и «недостаточные». Во вторую категорию попадают округа с населением менее 20 тыс. жителей, так как, по его словам, численность влияет на формирование местного бюджета.

Касательно Краснознаменска чиновник отметил, что муниципальный бюджет на 85% состоит из дотаций области. Так, Краснознаменску досталось 180 млн рублей, в то время как Неману — 200 млн рублей, а Славску — 230 млн рублей. Эти средства, по словам Чубарева, являются «средними». При этом с учётом доходов бюджетов Краснознаменский округ уступает своим соседям на 100 млн рублей.

«А что такое 100 млн [рублей в год]? Это по 10 млн рублей каждый месяц иметь свободных на закрытие вопросов местного значения. У нас, к сожалению, этих денег нет, и поэтому мы определили с Виктором Ярославовичем [Порембским] и называем себя „дисперсный“ район. То есть территория большая, людей мало, но за этим районом нужно ухаживать, и для этого нужны деньги», — резюмировал сити-менеджер.

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