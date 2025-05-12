Эксперты подсчитали, через сколько лет зарплата в регионе достигнет 100 тысяч

Зарплата 75% жителей Калининградской области достигнет 100 тыс. рублей не ранее, чем через 8,8 года. К такому выводу пришли эксперты центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Половина населения региона (с учётом покупательской способности в области) сможет рассчитывать на такую зарплату через 6,2 года. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 61-м месте из 85 рейтинга российских регионов по динамике зарплат. Годом ранее регион был на 68-м месте.

Раньше остальных регионов России зарплата превысит отметку в 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Магаданской области, дольше всех этого события ждать жителям Ингушетии и Чечни, свидетельствует исследование.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Исследование подготовлено по данным официальной статистики. Производилась оценка достижения медианной зарплаты 100 тыс. рублей в России и субъектах РФ относительно начала 2025 года. Оценка динамики зарплат производилась по паритету покупательной способности (с учётом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Также в качестве индикативных показателей представлены оценки временных рамок достижения зарплаты уровня 100 тысяч рублей у 75% работников региона. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ.