Эксперты подсчитали, через сколько лет зарплата в регионе достигнет 100 тысяч

Все новости по теме: Экономика

Зарплата 75% жителей Калининградской области достигнет 100 тыс. рублей не ранее, чем через 8,8 года. К такому выводу пришли эксперты центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Половина населения региона (с учётом покупательской способности в области) сможет рассчитывать на такую зарплату через 6,2 года. Такие показатели позволили разместить Калининградскую область на 61-м месте из 85 рейтинга российских регионов по динамике зарплат. Годом ранее регион был на 68-м месте.

Раньше остальных регионов России зарплата превысит отметку в 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Магаданской области, дольше всех этого события ждать жителям Ингушетии и Чечни, свидетельствует исследование.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Исследование подготовлено по данным официальной статистики. Производилась оценка достижения медианной зарплаты 100 тыс. рублей в России и субъектах РФ относительно начала 2025 года. Оценка динамики зарплат производилась по паритету покупательной способности (с учётом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. Также в качестве индикативных показателей представлены оценки временных рамок достижения зарплаты уровня 100 тысяч рублей у 75% работников региона. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter