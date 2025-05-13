Эксперты рассказали, насколько выросли зарплаты в Калининградской области

Медиана зарплаты, которую можно заработать в Калининградской области, достигла 60 тыс. руб. По сравнению с весной 2024 года работодатели увеличили зарплатные предложения на 9,2 тыс. Об этом сообщают эксперты платформы «hh».

По сравнению с прошлым годом больше всего вырос доход работников сектора сельского хозяйства (+23,3 тыс.). Их зарплата достигает 84,5 тыс. руб. На 20,7 тыс. до 100 тыс. выросли зарплаты в вакансиях для менеджеров среднего и высшего звена. Кроме того, на 18,8 тыс. вырос потенциальный доход в маркетинговом бизнесе (до 69,3 тыс.).

Меньше всего вырос доход в научно-образовательной сфере. Средняя зарплата её работников не превышает 41,5 тыс. руб. (+1,5 тыс.). Уточняется, что медики и фармацевты зарабатывают 57,7 тыс. — на 7,4 тыс. больше, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты, согласно опросу платформы, «текущий уровень зарплаты, которую получали жители СЗФО, в том числе Калининградской области, за последний год, устраивает лишь 23% респондентов. А вот 14% местных жителей заявили, что их совершенно не устраивает уровень дохода и они хотели бы увеличить его. Половина (51%) опрошенных оценили свой доход „на троечку“». Больше других недовольны своей зарплатой сотрудники сферы маркетинга и пиара, безопасности, производственной сферы, а также ИТ-специалисты. Наиболее удовлетворены зарплатой работники сферы транспорта и логистики, ритейла и общепита, пишет «hh».

Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».