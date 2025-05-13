Рекрутер: работодатели отказываются от привлечения сотрудников из Индии

Отсутствие сотрудника обходится компании в семь окладов этого специалиста. При этом работодатели начали отказываться от привлечения работников из Индии из-за затрат на их введение в рынок труда. Об этом рассказала в интервью «Новому Калининграду» руководитель рекрутингового агентства «Персонал-Янтарь» Наталья Воронцова.

«Мы, рекрутеры, считаем, что отсутствие сотрудника обходится компании в семь окладов этого специалиста. Так что лучше? Удержать? Или легко отпустить? Сегодня работодатель предпочитает удержать, научить и поддержать рублем», — рассказала Воронцова.

По её словам, также дорого обходится привлечение людей из других стран. «И, главное, готовы ли мы к таким кросс-культурным коллаборациям? В России существуют проблемы, давайте это признаем, даже с внутренней миграцией, не говоря уже о мигрантах из республик бывшего СССР. Если в Россию массово поедут мигранты из новых для нас стран, с другой культурой, религией, проблема может только усугубиться», — отметила Воронцова.

По её словам, средняя зарплата в Индии «на наши деньги» — 15000-30000 руб., в России, в Калининграде у синих воротничков (рабочих) — 73000 рублей. «Понятно, что нехватка рабочих рук на стройке, рыбоперерабатывающих производствах, сельском хозяйстве велика. Но! Пригласить на работу разнорабочего из другой страны, не знающего русского языка, истории и законов РФ, стало практически невозможно. Плюс еще культурный и языковой барьеры. Плюс создание целой инфраструктуры, соответствующей их культуре и ценностям. Поэтому, многие работодатели посчитали и отказались», — рассказала руководитель агентства.