Ресторатор: в Калининграде в сфере общепита узбеков сменили индусы и ливанцы

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После решения правительства Калининградской области запретить возможность работать в заведениях общепита мигрантам из стран СНГ рестораны и кафе испытывают сложности с линейным персоналом. Узбеков стали заменять индусы и ливанцы, с которыми «сложно найти общий язык». Об этом рассказала исполнительный директор регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Вера Ярмолюк на пресс-завтраке сотрудников сферы HoReCa (индустрии гостеприимства).

«У нас сейчас поехали по патентам работать индусы, ливанцы, но мы с ними вообще думаем, как же найти общий язык, как разговаривать. А если мы говорим о людях, которые приезжали работать из Узбекистана, мы с ними можем разговаривать на одном языке», — рассказала ресторатор. По её словам, речь в первую очередь идёт о линейном персонале — тех, кто «работает за кадром». Вера Ярмолюк отметила, что вопрос разрешения работать в сфере гостеприимства мигрантам нужно поднимать на уровне правительства региона, и рестораторы намерены это сделать.

Как отметила руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко, кадровая проблема в регионе на сегодня существует, и её надо решать комплексно в плане образования, наставничества, школы сервиса и т.п.

В Калининградской области запрет на работу для мигрантов по патенту в сфере предоставления продуктов питания и напитков был введён указом экс-губернатора Антона Алиханова от мая 2024 года, он вступил в силу спустя три месяца. Власти предложили продлить список ограничений и на 2025 год. Проект указа губернатора Калининградской области опубликован на сайте регионального правительства.

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