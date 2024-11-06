Ресторатор: в Калининграде в сфере общепита узбеков сменили индусы и ливанцы

После решения правительства Калининградской области запретить возможность работать в заведениях общепита мигрантам из стран СНГ рестораны и кафе испытывают сложности с линейным персоналом. Узбеков стали заменять индусы и ливанцы, с которыми «сложно найти общий язык». Об этом рассказала исполнительный директор регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Вера Ярмолюк на пресс-завтраке сотрудников сферы HoReCa (индустрии гостеприимства).

«У нас сейчас поехали по патентам работать индусы, ливанцы, но мы с ними вообще думаем, как же найти общий язык, как разговаривать. А если мы говорим о людях, которые приезжали работать из Узбекистана, мы с ними можем разговаривать на одном языке», — рассказала ресторатор. По её словам, речь в первую очередь идёт о линейном персонале — тех, кто «работает за кадром». Вера Ярмолюк отметила, что вопрос разрешения работать в сфере гостеприимства мигрантам нужно поднимать на уровне правительства региона, и рестораторы намерены это сделать.

Как отметила руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко, кадровая проблема в регионе на сегодня существует, и её надо решать комплексно в плане образования, наставничества, школы сервиса и т.п.