Глава группы компаний «За Родину»: мы начали завозить на работу индусов

Рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» начала завозить гастарбайтеров из Индии, поскольку в регионе не хватает рабочей силы. Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний, депутат регионального Законодательного собрания Сергей Лютаревич в ходе посвящённого ситуации на рынке труда круглого стола, организованного Балтийским деловым клубом.

«Мы начали практику — завозить индусов, потому что мы считаем, что их очень много, и они не такие, как все остальные, которые уже давно в России, и точно не получат гражданство. Но я скажу, что у нас филиалов много по всей России, и везде очень сложно по рабочим ресурсам, поэтому иностранцы нужны», — сообщил Сергей Лютаревич.

Он отметил, что «кто бы что не говорил, но если бы иностранцев не было, то в Калининградской области было бы очень тяжело с экономикой и налогами» и напомнил, что бизнес платит в региональную казну за каждого иностранного гастарбайтера патент в семь тысяч рублей.

«А так — действительно сегодня по иностранцам чуть поменялись правила. Я считаю, что у нас, как всегда, маятник: то мы очень большое количество времени, лет десять, даем всем иностранцам гражданство, особенно в Подмосковье; а теперь мы говорим, что уже нельзя завозить никого даже на работу. Действительно, сейчас очень сложно, потому что в аэропортах людей из Узбекистана и Таджикистана разворачивают и отправляют домой, без объяснения причин. С теми, которые сюда приезжают, мы сдаем вместе русский язык. Я не против, что они должны знать русский язык, но я не совсем согласен, что они должны знать Конституцию Российской Федерации и знать всех героев Великой Отечественной войны», — сказал Сергей Лютаревич.

Он высказал мнение, что «нельзя увлекаться выдачей гражданства» мигрантов и переселением в регион их семей, «потому что их стало очень много». «Но то, что нам нужна рабочая сила — это правда. Я согласен, что мы можем заниматься образованием в институтах, колледжах, везде, но, к сожалению, молодежь на рабочие специальности особо не идёт», — добавил глава ГК «За Родину».

По словам Лютаревича, в настоящее время зарплата иностранного рабочего, которого завозит компания, составляет минимум 70 тысяч рублей. «Это зарплата на руки, плюс все налоги за него. Первые шесть месяцев он платит большие налоги, потом он платит такие же, как Президент Российской Федерации. Поэтому 70−75 тысяч — это минимум вообще, на который можно рассчитывать. С 1 января будет 100 тысяч. Приезд их сюда обходится примерно 170 тысяч с одного человека — перелёты, месяц ты его готовишь, потом он сдаёт язык, не имеет права работать без патента. Потом еще если будешь отправлять его обратно, еще восемьдесят тысяч. Вот такие цифры», — отметил Лютаревич.