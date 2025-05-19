Минсельхоз: из региона было вывезено 5 % от прошлогоднего урожая картофеля

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Из Калининградской области было вывезено «всего» 5 % от прошлогоднего урожая картофеля. Кроме того, из региона вывозили семенной материал для посадки картофеля. Об этом сообщил региональный минсельхоз в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Ведомство также вновь объяснило высокую стоимость овоща. «В отношении роста цен на картофель отметим, что традиционно весной, когда запасы овощей сокращаются, а затраты на их хранение в овощехранилищах увеличиваются, растут и цены в розницу. С появлением нового урожая стоимость картофеля снизится», — пояснило оно.

Напомним, что в апреле высокую стоимость картофеля и капусты региональный минсельхоз объяснял тем, что в магазинах в настоящее время представлен преимущественно привозной товар. В мае ведомство писало, что в этом году рост цен превысил прошлогодние показатели повсеместно в России в связи с прошлогодним неурожаем. Цены должны снова снизиться в июне, добавлял минсельхоз. 

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