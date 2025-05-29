Калининградстат: в регионе в 2025 году увеличилось производство молока

Все новости по теме: Экономика

За первый квартал 2025 года в хозяйствах Калининградской области произвели 59 тыс. т молока, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Как отмечает Калининградстат в своём докладе, сельскохозяйственные организации произвели 47,7 тыс. т молока (на 13% больше, чем в прошлом году).

Всего в 2024-м в регионе изготовили 241,9 тыс. т молока. На сельхозорганизации пришлось 171,5 тыс. т, на хозяйства населения — 61,8 тыс. т, а на фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей — 8,7 тыс. т.

«Средний надой молока в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на одну корову за январь-апрель — 3920 кг, что на 295 кг (+31,1%) выше соответствующего периода 2024 года», — сообщает Калининградстат.

Кроме того, в прошлом году было выпущено 45,6 тыс. т обработанного молока, включая молоко для детского питания (+8,8%), и 3 тыс. т сливочного масла (+25,0%).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter