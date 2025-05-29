Калининградстат: в регионе в 2025 году увеличилось производство молока

За первый квартал 2025 года в хозяйствах Калининградской области произвели 59 тыс. т молока, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Как отмечает Калининградстат в своём докладе, сельскохозяйственные организации произвели 47,7 тыс. т молока (на 13% больше, чем в прошлом году).

Всего в 2024-м в регионе изготовили 241,9 тыс. т молока. На сельхозорганизации пришлось 171,5 тыс. т, на хозяйства населения — 61,8 тыс. т, а на фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей — 8,7 тыс. т.

«Средний надой молока в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на одну корову за январь-апрель — 3920 кг, что на 295 кг (+31,1%) выше соответствующего периода 2024 года», — сообщает Калининградстат.

Кроме того, в прошлом году было выпущено 45,6 тыс. т обработанного молока, включая молоко для детского питания (+8,8%), и 3 тыс. т сливочного масла (+25,0%).