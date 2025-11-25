В Калининградской области производство сливочного масла выросло на 76%

За первые девять месяцев 2025 года калининградские производители выпустили более 2,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 76% выше показателей прошлого года. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Лидером производства стало ООО «Залесский фермер» (42% от доли рынка). На втором месте оказалось ООО «Гусевмолоко» (21%), а на третьем — ООО «Экомолпродукт» (13%).

Ведомство также отмечает, что этот год стал стартовым для еще одного нового предприятия в этом секторе — ООО «ДМС Восток». Компания начала строить завод по переработке молока на территории индустриального парка в Черняховске в августе 2022 года. Партнером проекта является агропромышленный холдинг «Залесье». Предполагалось, что новый завод будет выпускать более 5,4 тыс. тонн сливочного масла и более 22,5 тыс. тонн сухого цельного и сухого обезжиренного молока в год. На предприятии планируют создать 140 рабочих мест. Разрешение на ввод в эксплуатацию завода компания получила в декабре 2024 года.

Ранее Калининградстат сообщал, что в 2024 году было выпущено 45,6 тыс. т обработанного молока, включая молоко для детского питания (+8,8%), и 3 тыс. т сливочного масла (+25%).

