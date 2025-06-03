Структура «Росатома» приобрела компанию-оператора Калининградского рыбного порта

Транспортная группа «FESCO» (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») «с целью усиления позиций в Балтийском бассейне» объявила о приобретении компании, управляющей терминалом Калининградского морского рыбного порта (КМРП). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно условиям сделки, «FESCO» осуществила покупку 100% акций АО «СИТИ Групп», которое владеет объектами недвижимого имущества КМРП на праве долгосрочной аренды (до 2070 года), а также компанией-оператором морского терминала — ООО УК «Портовая Инфраструктура».

«Вхождение КМРП в состав „FESCO“ — первый шаг для качественного усиления наших логистических и портовых возможностей в Калининградской области. <...> Однако главная наша задача заключается в том, чтобы вместе с госкорпорацией „Росатом“, частью которой является „FESCO“, в целом сфокусироваться на развитии Калининградского транспортного узла и обеспечении логистической доступности самого западного региона России», — добавил руководитель «FESCO» Пётр Иванов.

В мае 2024 года сообщалось, что инвестором и будущим владельцем Калининградского морского торгового порта может стать структура госкорпорации «Росатом» — «Дело» или «FESCO». Тогда один из источников «Ведомостей» указал, что оценка необходимых инвестиций в объект еще не проводилась, но грузоперевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом недостаточно для обеспечения вложений.