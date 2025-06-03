Структура «Росатома» приобрела компанию-оператора Калининградского рыбного порта

Структура «Росатома» приобрела компанию-оператора Калининградского рыбного порта
Фото: пресс-служба «FESCO»
Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

Транспортная группа «FESCO» (предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») «с целью усиления позиций в Балтийском бассейне» объявила о приобретении компании, управляющей терминалом Калининградского морского рыбного порта (КМРП). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно условиям сделки, «FESCO» осуществила покупку 100% акций АО «СИТИ Групп», которое владеет объектами недвижимого имущества КМРП на праве долгосрочной аренды (до 2070 года), а также компанией-оператором морского терминала — ООО УК «Портовая Инфраструктура».

«Вхождение КМРП в состав „FESCO“ — первый шаг для качественного усиления наших логистических и портовых возможностей в Калининградской области. <...> Однако главная наша задача заключается в том, чтобы вместе с госкорпорацией „Росатом“, частью которой является „FESCO“, в целом сфокусироваться на развитии Калининградского транспортного узла и обеспечении логистической доступности самого западного региона России», — добавил руководитель «FESCO» Пётр Иванов.

В мае 2024 года сообщалось, что инвестором и будущим владельцем Калининградского морского торгового порта может стать структура госкорпорации «Росатом» — «Дело» или «FESCO». Тогда один из источников «Ведомостей» указал, что оценка необходимых инвестиций в объект еще не проводилась, но грузоперевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом недостаточно для обеспечения вложений.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter