«Ведомости» назвали предполагаемого инвестора Калининградского торгового порта

Инвестором и будущим владельцем Калининградского морского торгового порта может стать структура госкорпорации «Росатом». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с планами по развитию объекта.

По данным собеседников издания, порт могут передать в управление группе «Дело» или компании Fesco, которая является одним из операторов на морской линии между Калининградом и Санкт-Петербургом. Обе структуры связаны с «Росатомом». Один из источников указал, что оценка необходимых инвестиций в объект еще не проводилась, но грузоперевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом недостаточно для обеспечения вложений.

Накануне губернатор Антон Алиханов сообщил, что власти определились с основным инвестором Калининградского морского торгового порта. «Мы сами им сделали предложение. Сейчас идет работа с Минфином, Росимуществом, другими коллегами в правительстве. Когда она будет завершена, мы сразу расскажем, кто инвестор», — сказал Алиханов.

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Сейчас основным акционером порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. В 2023 году Генпрокуратура РФ подавала иски об изъятии акций у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% ценных бумаг. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений.