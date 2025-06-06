РБК: FESCO планирует приобрести национализированный Калининградский порт

Группа FESCO (принадлежит госкорпорации «Росатом») ведет переговоры о выкупе АО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП) у Росимущества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Покупателем объекта станет дочерняя компания FESCO «М-Порт». Сумма сделки оценивается в 2,7–2,8 млрд руб. FESCO и Росимущество ситуацию не комментировали. В «Росатоме» при этом заявили о намерении развивать логистический бизнес на Северном морском пути. Кроме того, корпорация строит в Немане гигафабрику мощностью 50 тысяч батарей для электромобилей в год.

В начале июня группа приобрела компанию АО «Сити Групп», которое владеет объектами недвижимого имущества КМРП на праве долгосрочной аренды до 2070 года, а также компанией-оператором морского терминала — ООО УК «Портовая Инфраструктура».

В мае 2024 года сообщалось, что инвестором и будущим владельцем Калининградского морского торгового порта может стать структура госкорпорации «Росатом» — «Дело» или «FESCO». Тогда один из источников «Ведомостей» указал, что оценка необходимых инвестиций в объект еще не проводилась, но грузоперевозок между Калининградом и Санкт-Петербургом недостаточно для обеспечения вложений.