ЦБ снизил ключевую ставку до 18% годовых

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Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых. Об этом сообщает Центральный банк.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России будет «поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий», которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в этом году и 12–13% годовых в следующем, а также означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6–7% в 2025-м и вернется к 4% в 2026-м.

Напомним, что в июне ЦБ снизил ключевую ставку до 20% годовых.

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