Для экспортной калининградской пшеницы и кукурузы установили нулевую пошлину

Для двух крупных партий кукурузы и пшеницы, вывозимых из Калининградской области, установили нулевую экспортную пошлину. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«На недавней встрече с бизнесом говорил о том, что мы продвигаем инициативу по отмене экспортных пошлин для калининградского зерна, — написал глава региона. — Ранее такую поддержку мы получили, теперь решение официально утверждено протоколом на федеральном уровне».

Беспрозванных отметил, что нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на экспорт 233 тыс. тонн пшеницы и 135 тыс. тонн кукурузы, произведённых в регионе, установлена впервые.

«Для калининградских аграриев это возможность повысить экспортный потенциал, что, в свою очередь, будет способствовать поддержанию и устойчивому развитию отрасли местного растениеводства», — добавил губернатор.

Напомним, что в конце мая калининградские аграрии, с которыми Беспрозванных встретился в Правдинском районе, предупредили, что больше не могут развивать свои предприятия из-за «придавившей» их экспортной пошлины.

«Этот год мы ещё выдержим, а на следующий год нам надо будет сокращать посевы, — сообщал сельхозпроизводитель Александр Гирзекорн, являющийся соучредителем компаний „Новое поле“, „Инвестагро“ и „Новая жизнь“. — Мы уже не потянем. Финансовая нагрузка, проценты... Мы всё-таки экспортоориентированная область, и мы никогда не смотрели на Россию как на рынок сбыта, потому что логистика всегда была сложной, а сейчас она ещё более сложная. У нас больше нет европейского рынка, куда мы раньше планировали [поставки]. Сегодня есть только Бразилия, Африка. Экспортная пошлина нас придавила».