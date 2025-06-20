Wildberries планирует построить логистический комплекс в Калининградской области

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) планирует построить высокотехнологичный логистический центр на территории Калининградской области. Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано на площадке ПМЭФ между компанией и региональным правительством. Об этом сообщает пресс-служба.

Во время рабочей встречи губернатор Алексей Беспрозванных и основатель Wildberries Татьяна Ким обсудили параметры инвестпроекта, а также потенциальные площадки размещения будущего логистического комплекса. Итоговые договоренности планируется включить в дорожную карту совместной работы.

«Несмотря на динамичное развитие продаж через интернет, их доля в общем обороте розничной торговли Калининградской области сейчас составляет всего 3%. Уверен, что строительство в нашем регионе логистического комплекса Wildberries поможет преодолеть инфраструктурные ограничения в развитии у нас онлайн-торговли, поможет продвижению местных брендов, сократит сроки доставки товаров для жителей Калининградской области», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Напомним, что в апреле 17 калининградских предпринимателей присоединились к «Платформе роста» — проекту, которую реализует объединенная компания Wildberries и Russ и созданное по поручению Президента Владимира Путина Агентство стратегических инициатив. Инициатива направлен на системную поддержку российских брендов, рост их узнаваемости среди потребителей в России и за рубежом.