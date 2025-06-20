Горвласти: рост средней зарплаты в 2024-м в Калининграде нивелирован ростом цен

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Рост номинальной заработной платы в Калининграде в 2024 году был нивелирован ростом потребительских цен. Об этом говорится в отчёте администрации города об итогах социально-экономического развития за 2024 год.

«Средняя номинальная заработная плата, начисленная за 2024 год сотрудникам крупных и средних организаций городского округа „Город Калининград“, составила 79 956,2 рубля на одного работника и на 17,9 % выросла по отношению к среднегодовому уровню 2023 года (67 801,2 рубля). При этом рост номинальной заработной платы был нивелирован ростом потребительских цен, вследствие чего реальная заработная плата за 2024 год составила лишь 106,9 % к среднегодовому уровню 2023 года», — отмечается в докладе.

По данным Калининградстата, годовая инфляция в Калининграде в декабре 2024 года повысилась и составила 10,34% после 8,16% в 2023 году. Основными причинами ускорения инфляции стали увеличение издержек производителей и поставщиков, сокращение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, а также ослабление рубля.

«Годовой темп прироста цен в Калининграде сложился выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (9,26%) и по стране в целом (9,52%)», — подчеркивают в отчёте. В декабре прошедшего года цены на продовольственные товары по отношению к предыдущему месяцу выросли на 3,3%, с начала года их рост достиг 12,4% (после 8,33% в 2023 году).

Ранее Калининградская область оказалась на 54 месте в рейтинге регионов по уровню доходов населения. По данным аналитиков, отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составило 1,76.

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